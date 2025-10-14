Экономика

В Великих Луках прошёл профориентационный тур для соотечественников

В городе Великие Луки состоялся профориентационный тур для соотечественников, организованный при поддержке автономной некоммерческой организации «Центр содействия переселению "Соотечественник"», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: администрация города Великие Луки

Цель мероприятия — познакомить потенциальных переселенцев с возможностями трудоустройства и социальными условиями, которые предлагает регион. Участники профтура посетили сразу три ведущих предприятия города: АО «Реостат», АО «Микрон» и завод «ВАЗ Импульс».

В рамках экскурсий по производственным площадкам представители предприятий продемонстрировали технологические процессы, рассказали о текущих вакансиях, условиях труда и мерах социальной поддержки сотрудников. Особое внимание было уделено возможностям профессионального роста, обеспечению жильём и адаптационным программам для новых сотрудников.

Как рассказали в администрации города Великие Луки, многие из участников проявили заинтересованность в трудоустройстве и заполнили анкеты для дальнейшего взаимодействия с работодателями.

Организаторы отмечают, что подобные мероприятия играют важную роль в интеграции соотечественников, укреплении экономики региона и решении задач, связанных с восполнением кадрового потенциала на ключевых производственных направлениях.

Ранее сообщалось, что уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская открыла запись на сопровождение переселенцев в своем Telegram-канале.