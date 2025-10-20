Экономика

Сергей Вострецов: Пенсии должны быть реальным отражением вклада граждан в развитие страны

Разрыв между размером страховой пенсии и доходами работающих граждан прокомментировал в своем Telegram-канале председатель объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Средняя страховая пенсия в России к 2028 году вырастет примерно на четверть и достигнет 30 тысяч рублей — такие данные содержатся в заключении Счетной палаты на проект бюджета Социального фонда России. Согласно документу, рост выплат будет происходить поэтапно: в 2026 году — на 7,6%, а в 2027–2028 годах предусмотрено по две индексации ежегодно — на 4% в феврале и на 3,4–3,8% в апреле.

Однако, как отмечают эксперты, несмотря на формальный рост, разрыв между доходами работающих граждан и пенсионеров продолжит увеличиваться. Средняя заработная плата, по прогнозам, превысит 100 тысяч рублей уже в 2025 году и достигнет 125 тысяч к 2028-му. При этом соотношение средней страховой пенсии к зарплате снизится с 24,2% в 2026 году до 23,5% в 2028-м. Это значит, что оклады будут примерно в четыре раза выше пенсий.

Для сравнения: Международная организация труда (МОТ) рекомендует поддерживать этот показатель не ниже 40%, чтобы пенсионеры сохраняли приемлемый уровень жизни после выхода на заслуженный отдых.

«Да, номинально пенсии будут расти, но реальный разрыв между доходами работающих и пенсионеров, к сожалению, станет только больше. Это тревожный сигнал. Пенсионеры не должны платить ценой достойной старости за экономический рост и стабильность бюджета. Если государство хочет сохранить уважение к труду и веру людей в справедливость, оно обязано сделать пенсии реальным отражением вклада граждан в развитие страны. Ведь человек, который отдал 30–40 лет своей жизни труду, имеет право не выживать, а жить. СОЦПРОФ уже неоднократно предлагал вернуться к целевому повышению пенсионного коэффициента и обеспечить минимальное соотношение пенсии к средней зарплате не ниже 35–40%. Только это станет настоящим шагом к социальной справедливости, а не к статистическому росту цифр», - заявил Сергей Вострецов.

Профсоюзы СОЦПРОФ подчеркивают, что системный рост пенсий должен опираться не только на индексации, но и на реформу механизма формирования страховых взносов. По мнению объединения, необходимо усилить ответственность работодателей за «теневые» зарплаты, а также предусмотреть дополнительные стимулы для компаний, которые создают легальные рабочие места и своевременно уплачивают взносы в Социальный фонд.

«Экономисты соглашаются: если пенсии будут отставать от реальных доходов граждан, это неизбежно приведет к росту социального неравенства и снижению доверия к пенсионной системе. Поэтому, по мнению экспертов и профсоюзов, нынешние прогнозы — это сигнал к действию, а не к самоуспокоению», - заключили в СОЦПРОФ.