Экономика

Продажи пива в России снизились почти на 17% за 9 месяцев

28.10.2025 09:34

Розничные продажи пива в России по итогам трех кварталов 2025 года снизились на 16,9% в годовом выражении, до 462,363 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В то же время пивных напитков продали за указанный период на 5,9% меньше - 73,236 миллиона декалитров. Всего пива и пивных напитков реализовали на 15,6% меньше - 535,6 миллиона декалитров, пишет РИА Новости.

Вместе с тем, объем розничных продаж сидра, пуаре и медовухи за 9 месяцев текущего года вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,738 миллиона декалитров.

Источник: Псковская Лента Новостей
28.10.2025, 09:340 В Госдуме попросили проверить операторов мобильной связи из-за жалоб 28.10.2025, 09:340 Продажи пива в России снизились почти на 17% за 9 месяцев 28.10.2025, 09:000 Уход в самоволку предложили не засчитывать в срок службы 28.10.2025, 08:400 Пенсионерам с низкими доходами хотят компенсировать стоимость лекарств
28.10.2025, 08:200 Космический мусор может в любой момент упасть в любой точке Земли 28.10.2025, 08:000 Участок дороги на улице Белинского закрывают в Пскове на два дня 28.10.2025, 07:300 День создания армейской авиации празднуют в России 28.10.2025, 07:000 День бабушек и дедушек отмечают 28 октября
27.10.2025, 22:000 Пять привычек для поднятия дофамина в организме назвал психолог 27.10.2025, 21:401 Марина Гаращенко проведет личный прием граждан в Великих Луках 27.10.2025, 21:200 Псковичей приглашают стать участниками Международного форума «Мы помним» 27.10.2025, 21:000 Хореографический спектакль для любителей творчества The Beatles покажут в Пскове
27.10.2025, 20:560 Игумен Роман скончался в Псково-Печерском монастыре 27.10.2025, 20:430 Улицу Розы Люксембург в Великих Луках перекроют для ремонта 27.10.2025, 20:400 Алексей Наумец проведёт прием граждан 6 ноября в Пскове 27.10.2025, 20:200 Последствия ДТП будут ликвидировать на трассе Р-23 «Псков» 28 октября
27.10.2025, 20:051 ДТП произошло в Пскове на перекрестке Чудской и Поземского во время поворота налево. ВИДЕО 27.10.2025, 20:000 Приставы помогли предпринимателю взыскать деньги с обманувшего его бухгалтера 27.10.2025, 19:400 15 самовольно размещенных рекламных конструкций выявили в Пскове 27.10.2025, 19:200 Суд отказал поставщику щуки и молоди в реку Великая в компенсации и расторг контракт
27.10.2025, 19:001 «Постскриптум»: Мэры - вице-губернаторы, 440 часов для Шлосберга* и есть ли жизнь без европейских унитазов? ВИДЕО 27.10.2025, 19:000 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн. ВИДЕО 27.10.2025, 18:300 Жительницу Саратова осудили на шесть лет за рекламу наркотиков в Пскове 27.10.2025, 18:151 «Гайд-парк»: Александр Козловский о работе над бюджетом и задачах псковских единороссов. ВИДЕО
27.10.2025, 18:110 Большинство респондентов ПЛН «переобувает» автомобиль при устойчивой низкой температуре 27.10.2025, 18:024 Александр Козловский: Мы постараемся смягчить негатив от повышения НДС 27.10.2025, 17:570 CAE-системы будущего: российские разработчики задают новые стандарты инженерного анализа 27.10.2025, 17:551 «Ночь искусств» пройдёт в музее-заповеднике «Изборск» 3 ноября
27.10.2025, 17:520 Роспотребнадзор напомнил псковичам признаки бешенства у животных 27.10.2025, 17:480 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 октября 27.10.2025, 17:460 Александр Козловский подвел предварительные итоги конкурса рационализаторов и изобретателей 27.10.2025, 17:420 Псковские «Хищники» стали победителями футбольного турнира «Прорыв» в Адлере
27.10.2025, 17:380 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 27.10.2025, 17:310 Режиссер псковского спектакля «Морфий» снял для группы «Кино» клип-галлюцинацию 27.10.2025, 17:260 Псковичка представила регион на Всероссийском форуме исторического наследия 27.10.2025, 17:150 Водитель ВАЗ попал в ДТП из-за выбежавшего животного в Невеле
27.10.2025, 17:090 В Псковской области возросла стоимость медицинских товаров 27.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 27 октября 27.10.2025, 17:000 Умер бывший врач Псковской детской городской поликлиники Николай Светенко 27.10.2025, 16:580 В Великих Луках представили переизданные книги Владимира Орлова по истории города
27.10.2025, 16:570 Псковичи могут создать безопасное пространство для детей в онлайн-кинотеатре 27.10.2025, 16:500 Знамя Победы отправилось в Псковскую область в рамках всероссийской акции 27.10.2025, 16:430 Первенство области по волейболу среди девушек до 14 лет выиграла команда великолучанок 27.10.2025, 16:350 Смартфоны и телевизоры подешевели в Псковской области в сентябре
27.10.2025, 16:320 Псков полностью украсят к Новому году к первой декаде декабря 27.10.2025, 16:300 Псковские полицейские помогли эвакуировать пенсионерку и собаку при пожаре на улице Советской 27.10.2025, 16:250 Члены кулинарного клуба псковского отделения «Деловой России» готовили хачапури на мастер-классе 27.10.2025, 16:210 Воспитанники интернатов Псковской области начали тренировки по фиджитал-футболу
27.10.2025, 16:100 Картинная галерея псковского музея будет работать в санитарный день 27.10.2025, 16:080 Александр Козловский: У фонда «Земляки» работы более чем достаточно 27.10.2025, 16:060 «Ростелеком» первым начал установку роутеров нового поколения в Псковской области 27.10.2025, 16:030 Причины подорожания моторного топлива перечислили псковичам
27.10.2025, 15:520 В Пскове впервые на большом экране показали последний фильм Александра Столярова 27.10.2025, 15:490 Великолукский медколледж вошел в тройку лидеров чемпионата педагогических отрядов РФ 27.10.2025, 15:470 Годовая инфляция в Псковской области ускорилась и превысила 9% 27.10.2025, 15:310 На границе с Беларусью в Псковской области пресекли незаконный ввоз колбасы
27.10.2025, 15:242 Угловой светодиодный экран планируют установить на здании псковского ГКЦ 27.10.2025, 15:160 25 единиц оружия изъяли росгвардейцы у жителей Псковской области за неделю  27.10.2025, 15:040 Как романтично провести время со второй половинкой, подсказали псковичам 27.10.2025, 14:580 Александр Козловский: У жителей Пскова и Республики Беларусь особые отношения
27.10.2025, 14:500 16-летняя псковичка услышала все четыре «да» от жюри телешоу «Фактор.BY» 27.10.2025, 14:460 Сергей Вострецов: Реформа расчета больничных и декретных выплат – долгожданный шаг 27.10.2025, 14:400 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: SMM-специалист Ксения Журавкова 27.10.2025, 14:380 Псковичам напомнили об изменении реквизита «Наименование банка получателя» для уплаты налогов
27.10.2025, 14:300 Лосиная пробка: сохатые встретились водителям на трассе Р-23 в Псковском районе 27.10.2025, 14:240 В Пскове до конца года установят новый пешеходный светофор на одной из крупных улиц 27.10.2025, 14:220 Псковская область поднялась на 68 место в рейтинге регионов по доступности аренды жилья для семей с двумя детьми 27.10.2025, 14:140 До +9 градусов прогнозируют в Псковской области 28 октября
27.10.2025, 14:130 Александр Козловский: Сейчас рано говорить о кандидатах на предстоящие выборы  27.10.2025, 14:030 Музей истории Печор приглашает посетить выставку фотопортретов народа сето 27.10.2025, 13:590 Гиды знают всё о Кремле, а мы знаем, где подают лучший завтрак в Пскове 27.10.2025, 13:480 Почти 330 заявок подали псковичи на премию «Россия — страна возможностей»
27.10.2025, 13:340 Участники конференции врачей-онкологов стали гостями псковского музея 27.10.2025, 13:330 Минфин России меняет правила семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года 27.10.2025, 13:240 Запрет движения электросамокатов по тротуарам поддерживают 65% псковичей — опрос 27.10.2025, 13:200 Пять человек пострадали в четырёх ДТП на территории Пскова за неделю. ФОТО
