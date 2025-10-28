Экономика

Увеличение стоимости патента для мигрантов почти до 10 тысяч рублей поддержал соцкомитет Собрания

Увеличение стоимости патента и размера фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц, работающих на основании патента, рассмотрели депутаты комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С учётом предлагаемого увеличения коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Псковской области, размер авансового платежа возрастёт почти на треть и составит 9 950 рублей в месяц. Увеличение размера фиксированного авансового платежа по сравнению с 2025 годом составит 3 183 рубля.

«По сравнению с 2024 годом стоимость патента также увеличивалась. При ежегодном увеличении не будет ли проблемы с количеством претендентов? У соседей наших стоимость патентов меньше? Не будет ли перехода мигрантов в другие области?» — поинтересовался председатель социального комитета Игорь Дитрих.

«Мы анализировали ситуацию. Порядка 11 тысяч планируется установить стоимость в Новгородской области. Если бы мы подняли мало, то к нам бы был переток мигрантов, создалась бы социальная напряжённость. Мы понимаем, что нужно идти в ногу со временем. Нам нужно регулировать и приводить в соответствие ситуацию. Есть риск, что приток мигрантов увеличится, если мы не повысим шаг», — ответила министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова.

«Какие страны претендуют на места?» — спросил депутат от «Единой России» Армен Мнацаканян.

«Узбекистан и Таджикистан. 1164 из Узбекистана приехало в этом году. 375 из Таджикистана», — поделилась Алена Трунова.

«Приезжают семьями?» — задала вопрос депутат Елена Даньшова («Единая Россия»).

«Считается работник. Он платит. Приезжают по-разному, в основном работники без семей», — ответила министр.

«Граждане, которые прибывают, на какие специальности претендуют?» — поинтересовался Армен Мнацаканян.

«В основном строительные работы и неквалифицированный труд. У нас нет регионального ограничения на сферу специальностей. Мы общались с МВД, у нас меньше 2% работников — иностранцы, и мы пользуемся федеральной нормой», — сообщила Алена Трунова.

«Какой пограничный процент того, когда мы будем говорить, что мигрантов стало слишком много?» — спросил Игорь Дитрих.

«Мы будем смотреть на динамику противоправных действий. Со стороны МВД нет пока таких сигналов», — подчеркнула Алена Трунова.

Законопроект поддержали единогласно.