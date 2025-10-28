Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вишневый сквер
где подают лучший завтрак
Денис Иванов об округе №15
О новый местах для туристов
От яблока до яблони
Завершается строительство «Надвратного дома»
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
развивающие секции для детей
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
Новогодний корпоратив
«Гельдт» «Счастливый столик»
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Вакансии Россети
 
 
 
ещё Экономика 28.10.2025 11:244 В декорациях ликвидации 30.10.2025 14:170 Стоимость патента для мигрантов в Псковской области увеличили почти до 10 тысяч рублей 30.10.2025 13:340 Детализирован порядок принятия бюджета Псковской области 30.10.2025 12:560 Об уплате имущественных налогов расскажут в пресс-центре ПЛН 30.10.2025 11:350 Дмитрий Михайлов призвал пересмотреть подходы к поддержке отечественного производства 29.10.2025 13:010 Увеличение стоимости патента для мигрантов почти до 10 тысяч рублей поддержал соцкомитет Собрания
 
 
 
Самое популярное 23.10.2025 15:391 Криминального авторитета арестовали в Пскове 27.10.2025 17:381 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 27.10.2025 10:490 На Северном обходе Пскова сбит лось 23.10.2025 11:070 Министерство образования Псковской области расторгло контракт с первым заместителем Гором Брутяном 27.10.2025 20:560 Игумен Роман скончался в Псково-Печерском монастыре
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Стоимость патента для мигрантов в Псковской области увеличили почти до 10 тысяч рублей

30.10.2025 14:17|ПсковКомментариев: 0

Увеличение стоимости патента и размера фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц, работающих на основании патента, одобрили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С учётом предлагаемого увеличения коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Псковской области, размер авансового платежа возрастёт почти на треть и составит 9 950 рублей в месяц. Увеличение размера фиксированного авансового платежа по сравнению с 2025 годом составит 3 183 рубля.

За принятие данного законопроекта проголосовали 24 депутата.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 139 человек
30.10.2025, 14:361 Взнос на капремонт в Псковской области вырастет в 2026 году на 12% 30.10.2025, 14:210 В график вывоза ТКО включили площадку на улице Загородной в псковской деревне Хотицы 30.10.2025, 14:170 Стоимость патента для мигрантов в Псковской области увеличили почти до 10 тысяч рублей 30.10.2025, 14:100 Псковский археолог Сергей Степанов скончался на 66-м году жизни
30.10.2025, 13:550 В туристском информационном центре на Талабских островах завершился капремонт 30.10.2025, 13:490 Маловостребованную налоговую льготу отменили в Псковской области 30.10.2025, 13:340 Детализирован порядок принятия бюджета Псковской области 30.10.2025, 13:310 Медицинская платформа «Ростелекома» включена в реестр ИТ-систем Минздрава
30.10.2025, 13:290 Облачную погоду с дождем прогнозируют в Псковской области 31 октября 30.10.2025, 13:280 Назначены представители Собрания в квалификационной комиссии адвокатской палаты 30.10.2025, 13:230 Виктория Малахова назначена мировым судьёй участка №2 Великолукского района 30.10.2025, 13:200 Депутаты одобрили передачу звания «Край партизанской славы» от района к округу в Псковской области
30.10.2025, 13:170 Дополнительные места всё еще есть в детских кружках Пскова 30.10.2025, 13:170 Псковским работникам аппарата мирового судьи разрешили замещать должности, не связанные с госслужбой 30.10.2025, 13:080 Доплаты к пенсии и компенсацию за наем жилья будут получать главы муниципалитетов Псковской области 30.10.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Может ли туризм стать локомотивом экономики региона?
30.10.2025, 13:020 Мы стремимся охватить каждого — Дмитрий Яковлев о молодежной политике 30.10.2025, 12:560 Об уплате имущественных налогов расскажут в пресс-центре ПЛН 30.10.2025, 12:540 За три года в Псковской области по нацпроектам капитально отремонтировали 52 школы 30.10.2025, 12:460 В Пскове разыскивают бывшего заключенного из Саратова
30.10.2025, 12:442 Биологию и химию будут углублённо изучать в новой школе в псковских Борисовичах 30.10.2025, 12:380 Татьяна Лозницкая назвала приоритеты при капремонте школ на нацпроекту 30.10.2025, 12:290 Дом молодежи в Великих Луках планируют открыть в следующем году 30.10.2025, 12:250 Андрей Маковский возмутился выбором школьных предметов для обновления оборудования
30.10.2025, 12:190 Серьезная авария произошла утром 30 октября на трассе Р-23 «Псков» 30.10.2025, 12:150 Когда продолжат строить школу на улице Юности в Пскове, поинтересовался Олег Брячак 30.10.2025, 12:080 Сроки сдачи Кадетской школы в Великих Луках могут перенести  30.10.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Уборка дорог Пскова – от лета к зиме
30.10.2025, 12:032 Олег Брячак бьет тревогу из-за кризиса в строительной отрасли 30.10.2025, 11:480 Артур Гайдук заявил об отсутствии «шоколада» после принятия муниципальной реформы 30.10.2025, 11:450 Новогодний спектакль «Снежная королева» готовит псковский театр кукол 30.10.2025, 11:420 «Три мудреца»: Может ли туризм стать локомотивом экономики региона? 
30.10.2025, 11:410 Вернуть сферу ЖКХ под полный государственный контроль предложил Антон Минаков 30.10.2025, 11:350 Дмитрий Михайлов призвал пересмотреть подходы к поддержке отечественного производства 30.10.2025, 11:280 Бывший директор великолукской «управляйки» оштрафован за хищение денег 30.10.2025, 11:280 Андрей Маковский предложил провести парламентский час по электротарифам
30.10.2025, 11:140 Суд запретил использовать ИИ в предвыборных плакатах 30.10.2025, 11:120 Вечер живой музыки в ресторане GURAVI 30.10.2025, 11:090 Конституционный суд не принял жалобу на отказ в регистрации кандидата на выборах главы Гдовского района 30.10.2025, 11:000 Стартовала 48-я сессия Псковского областного Собрания депутатов
30.10.2025, 10:550 В псковском музее восстанавливают уникальный изразец XVI – начала XVII века 30.10.2025, 10:480 Детские пособия и пенсии в ноябре псковичи получат досрочно 30.10.2025, 10:450 День инженера-механика празднуют в России 30 октября 30.10.2025, 10:430 Итоги сезона дорожного ремонта подвели в Великих Луках
30.10.2025, 10:240 У лишенного прав великолучанина изъяли автомобиль за нетрезвую езду 30.10.2025, 10:100 Мужчина из Пскова предстанет перед судом за кражу велосипеда из подъезда 30.10.2025, 09:550 «Беседка»: Уборка дорог Пскова – от лета к зиме 30.10.2025, 09:450 Минпросвещения перечислило форматы участия в родительских собраниях
30.10.2025, 09:300 В России предложили штрафовать матерей за отсутствие отца в свидетельстве о рождении 30.10.2025, 09:292 Хэллоуин. Запрещать или осмыслить? 30.10.2025, 09:150 Только 10% псковичей верят в то, что в «черную пятницу» честно снижают цены - опрос 30.10.2025, 09:000 Грибники-разбойники: восемь лет тюрьмы грозит псковичу за кражу телефона и сумки в лесу в Крестах
30.10.2025, 08:580 Пять БПЛА уничтожили в Новгородской области за ночь 30.10.2025, 08:400 В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать мясные полуфабрикаты 30.10.2025, 08:200 Россия увеличит финансирование поддержки семей с детьми в 2026 году 30.10.2025, 08:000 Перевод на «удаленку» способствует росту зарплат на треть - аналитики
30.10.2025, 07:300 Тренера отмечают свой профессиональный праздник 30 октября 30.10.2025, 07:000 Жертв политических репрессий вспоминают 30 октября в России 29.10.2025, 22:000 Техника горевания помогает справится с душевной болью, рассказала психолог 29.10.2025, 21:400 Вечер памяти псковского поэта Геннадия Кононова пройдёт 30 октября
29.10.2025, 21:200 Мемориальную доску Серафиму Иванову открыли в деревне Похвальщина Псковского района 29.10.2025, 21:000 В Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря реставраторы приступили к монтажу системы вентиляции 29.10.2025, 20:400 Псковичка победила в шоу «Полная посадка» на телеканале «Пятница» 29.10.2025, 20:200 Делегация Псковской области принимает участие в форуме «Малая Родина — Сила России»
29.10.2025, 20:000 В Палкинском районе завершили капитальный ремонт моста через реку Романовку 29.10.2025, 19:400 32-го бронзового космонавтика открыли в Калуге 29.10.2025, 19:210 ДТП произошло на пересечении улиц Инженерной и Алтаевой в Пскове 29.10.2025, 19:000 Ограничение скорости будет действовать на восьми участках трассы Р-23 «Псков» 30 октября
29.10.2025, 18:490 День в истории ПЛН. 29 октября 29.10.2025, 18:400 Олег Брячак облизбиркому: Вы утонете в жалобах на следующих выборах 29.10.2025, 18:400 Решение по ремонту дороги в районе Лисьих Горок в Пскове предложил Антон Мороз 29.10.2025, 18:340 «Экосреда»: Быть экологичным проще, чем кажется. ВИДЕО
29.10.2025, 18:330 Механизмы сокращения задолженности по взносам на капремонт проанализировали в Собрании 29.10.2025, 18:230 Псковские реставраторы выступили с докладами на конференции в Эрмитаже 29.10.2025, 18:220 Игорь Сопов — Олегу Брячаку: Пугать нас заваливанием жалобами не надо 29.10.2025, 18:200 Пропавшего в сентябре мужчину разыскивают в Псковском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru