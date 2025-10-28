Экономика

Стоимость патента для мигрантов в Псковской области увеличили почти до 10 тысяч рублей

Увеличение стоимости патента и размера фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц, работающих на основании патента, одобрили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С учётом предлагаемого увеличения коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Псковской области, размер авансового платежа возрастёт почти на треть и составит 9 950 рублей в месяц. Увеличение размера фиксированного авансового платежа по сравнению с 2025 годом составит 3 183 рубля.

За принятие данного законопроекта проголосовали 24 депутата.