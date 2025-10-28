«Деловая Россия» приглашает псковичей на практикум о стратегиях для бизнеса в турбулентное время 

Сколково Практикум приглашает предпринимателей на открытую онлайн-дискуссию «Предпринимательский выбор: замирать или действовать?» 31 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Деловой России».
Фото: «Деловая Россия Псковская область» / «ВКонтакте»
Стратегия «оптимизировать и подождать» сегодня не работает, отметили в отделении. Контекст меняется быстрее, чем планы, а рынки, команды и клиенты находятся в постоянном движении. В условиях неопределенности перед бизнесом встает ключевой вопрос: замереть в ожидании или найти новые точки для активных действий? Найти ответ на этот вопрос можно будет в ходе дискуссии.
Участники также обсудят:
Спикерами мероприятия выступят практики с опытом преодоления кризисов:
Дата и время проведения: 31 октября, 11:00 (по московскому времени).
Формат: онлайн, на платформе ZOOM.
Для участия обязательна предварительная регистрация по ссылке.