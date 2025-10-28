Экономика

«Деловой полдень» с региональным управляющим Альфа-Банка. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Деловой полдень», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 ноября.

Сегодня гостем студии стала региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Псковской области Ирина Баранова. Ведущая Галия Акчурина обсудила с ней стратегические цели банка, его текущие позиции на рынке, методы подбора руководителей ключевых направлений банка и формирование эффективной команды сотрудников.

«Деловой полдень» — совместный проект радио «ПЛН FM» и регионального отделения «Деловой России». По понедельникам в 12:04 представители регионального бизнес-сообщества будут рассказывать о вызовах, которые им приходится преодолевать, о путях решения проблем, о своих успехах и достижениях, об актуальных трендах и тенденциях. Ведущая — исполнительный директор регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина.