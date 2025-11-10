Экономика

Среди псковских фермеров много городских жителей и молодежи — Центр компетенций в сфере сельхозкооперации

В фермерство люди приходят из разных сфер, часто не связанных с сельским хозяйством. Об этом сообщила директор Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Полина Золина на пресс-конференции, посвященной поддержке псковских аграриев, которая прошла 12 ноября в пресс-центре ПЛН.

По ее словам, среди начинающих аграриев есть и городские жители. «Может быть, это для них в какой-то степени и авантюра. Но люди в эту авантюру идут с горящими глазами и получают знания. У нас в Школе фермера, которая работает на базе Великолукской сельхозакадемии, очень много городских жителей. И молодежи много, что радует. Люди в интересуются, не боятся, пусть даже у них не большие планы, не 100 коров», - сказала Полина Золина.

Директор центра компетенций отметила, что рада успехам таких людей. «Я прекрасно помню Ивана и Светлану Мельник, которые в 2012 году свой первый грант получали. У них было 6 га сада. Сейчас эти гектары стали питомником, а хозяйство развивается, дети растут, и все это приобретает масштабы очень приличные», - рассказала она.

Полина Золина пояснила, что обязательная отчетность по любому гранту нужна в течение пяти лет. «Есть люди, которые работают 5 лет, а потом принимают решение больше не заниматься сельским хозяйством, потому что это тяжелый труд, требующий и времени, и знаний. И очень радостно видеть тех, кто продолжает это дело, несмотря на все финансовые, производственные и кадровые трудности. Это на самом деле очень здорово. Мы всегда таких приводим в пример, знакомим с нашими начинающими фермерами. В том числе и с теми, кто приходит из других сфер», - добавила гостья студии.