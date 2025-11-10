Экономика

Псковский магазин заплатит компенсацию за использование персонажей мультфильма «Жил был-пёс»

Суд взыскал с псковского магазина «Магия огня» более 30 тысяч рублей за продажу банных дверей с изображением «Волка» и «Собаки», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Скриншот из материалов дела

Суд удовлетворил иск киностудии АО «Киностудия "Союзмультфильм"» и ООО «Союзмультфильм» о защите исключительных прав на товарные знаки и персонажей мультфильмов.

Спор возник из-за продажи через интернет-магазин mirpechek (принадлежащий ООО «Торговый дом "Альта“) дверей для бани с надписью «Заходи, если чё» и изображениями «Волка» и «Собаки» — узнаваемых персонажей советских мультфильмов.

Истцы установили, что на сайте представлены двери с обозначениями, сходными до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками №741622 и №743086, а также с рисунками персонажей, права на которые принадлежат истцам. При этом право использовать эти объекты интеллектуальной собственности ответчику не предоставлялось.

После направления претензии с требованием выплатить компенсацию за нарушение прав магазин не отреагировал, что и стало основанием для обращения в суд.

Решением от 13 ноября 2025 года (дело № А52-1339/2025) суд взыскал с ООО «Торговый дом "Альта“» в пользу каждого из истцов по 16 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав, а также расходы по оплате государственной пошлины и судебные издержки.