Экономика

Псковская область сохранила 51 место в рейтинге регионов по вовлеченности населения в бизнес

Псковская область заняла 51 место в рейтинге российских регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес, следует из результатов исследования РИА Новости.

В качестве показателя, по которому проводилось ранжирование регионов, использовалась рассчитанная доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в 2024 году.

По итогам 2024 года доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в Псковской области составляет 34,1%, за год их количество уменьшилось на 2%.

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составляет 97,5 тысяч человек. За 3 года их количество изменилось на 6,5%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции: