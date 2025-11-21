Псковская область сохранила 51 место в рейтинге регионов по вовлеченности населения в бизнес

Псковская область заняла 51 место в рейтинге российских регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес, следует из результатов исследования РИА Новости.
В качестве показателя, по которому проводилось ранжирование регионов, использовалась рассчитанная доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в 2024 году.
По итогам 2024 года доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в Псковской области составляет 34,1%, за год их количество уменьшилось на 2%.
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составляет 97,5 тысяч человек. За 3 года их количество изменилось на 6,5%.
В целом по стране на долю занятых в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ), включая индивидуальных предпринимателей, в 2024 году приходилось 40% от общего числа занятых в экономике, или 29,3 миллиона человек. За три последних года их численность выросла на 14,8 процентных пункта.
При этом доля занятых в малом и среднем бизнесе существенно отличается от региона к региону – ее значение изменяется от 63,1% до 10,9%, то есть почти в шесть раз.
Лидеры рейтинга - Республика Калмыкия, Санкт-Петербург и Новосибирская область. В каждом из этих регионов на предприятиях МСБ работают более 52% общей численности занятых в экономике региона. В сумме в этих регионах в малом и среднем бизнесе работают 2,7 миллиона человек, что составляет 9,3% от общероссийского уровня занятости в этой сфере.
Последние места рейтинга занимают Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Ингушетия, где на долю работников МСБ приходится менее 22% всех занятых в экономике региона. Еще в 14 регионах доля занятых в малом и среднем бизнесе не превышает 30%.