Дмитрий Мельников прокомментировал возможность банкротства завода «АВАР»

Возможность банкротства и закрытия псковского завода «АВАР» прокомментировал в эфире программы «Эхономика» на ПЛН FM (102,6 FM) генеральный директор завода Дмитрий Мельников. По его словам, хоть завод и может работать в ближайшие годы с убытками, сценарий с банкротством маловероятен.

«Наш автопром, строительство, угольная (промышленность) и металлургия — самые пострадавшие сферы, это ни для кого не секрет. Есть сложности, они решаются. Начну с того, что будет с заводом "АВАР", может ли он закрыться и обанкротиться? Большое падение по прибыли наблюдается, но "АВАР" тем не менее генерирует положительный денежный поток. Не обязательно, что заводы, которые терпят убытки, банкротятся», - сказал Дмитрий Мельников.

Он пояснил механизм действия такого процесса, как амортизация на производствах.

«Приведу пример с такси. Человек решил работать в такси и покупает новый автомобиль, например, Lada Iskra. Он понимает, что ему рано или поздно нужно его менять. Соответственно, ему нужно откладывать деньги на покупку нового, чтобы с этими деньгами и теми, что он получит за продажу старого автомобиля, у него хватило денег на покупку нового. В рамках предприятия это называется амортизация. Поскольку "АВАР" закупал много нового оборудования, у нас высокая амортизация», - пояснил Дмитрий Мельников.

Он предположил, что «АВАР», с учетом имеющейся амортизации, может работать с убытками в периоде до трех лет.

«Теоретически "АВАР" может работать с убытком в 60 млн рублей на протяжении 1-3 лет. Это подушка безопасности за счет будущей модернизации. У нас много устаревшего оборудования не потому, что нового нет, а потому, что бывают перегрузки и в ход идет любое оборудование. Предприятия банкротятся в основном из-за кредитов. Что касается завода "АВАР", у нас на сегодняшний день нет кредитов и не было никогда. Это всегда было камешком, который подкреплял фундамент завода. У нас есть кредитная линия, в рамках 100 млн, мы иногда в нее залезаем, но на данный момент она полностью погашена», - добавил Дмитрий Мельников.

Ранее гость студии рассказал, что псковский завод «АВАР» сможет закрыть 2025 год без убытков.