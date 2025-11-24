Экономика

100 сотрудников псковского завода «АВАР» попали под сокращение

Порядка 100 человек планировалось сократить на заводе «АВАР» в Пскове, 85 из них согласились уйти по соглашению сторон с выплатой пяти месячных зарплат. Об этом в эфире программы «Эхономика» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Мельников.

«В сентябре, октябре и ноябре была введена трехдневная рабочая неделя, с декабря будет четырехдневная. У нас по ряду причин сформировалась излишняя численность в 100 человек. Мы предложили им уйти по соглашению сторон с пятью месячными зарплатами. 85 из них согласились, мы с ними полностью рассчитались, и это обошлось предприятию в 25 миллионов», - сообщил Дмитрий Мельников.

Он принял долю вины в подобных кадровых перестановках на себя, как руководитель.

«Понятно, что многие люди, кто ушел с предприятия, этим недовольны, это абсолютно справедливо, они имеют на это право. Вопрос "Кто виноват?" остается открытым. Понятно, что высокая доля вины есть на мне, как на руководителе, но на это были объективные причины», - добавил Дмитрий Мельников.

Ранее гость студии рассказал, что псковский завод «АВАР» сможет закрыть 2025 год без убытков.