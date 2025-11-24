100 сотрудников псковского завода «АВАР» попали под сокращение

Порядка 100 человек планировалось сократить на заводе «АВАР» в Пскове, 85 из них согласились уйти по соглашению сторон с выплатой пяти месячных зарплат. Об этом в эфире программы «Эхономика» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Мельников.
Он принял долю вины в подобных кадровых перестановках на себя, как руководитель.
«Понятно, что многие люди, кто ушел с предприятия, этим недовольны, это абсолютно справедливо, они имеют на это право. Вопрос "Кто виноват?" остается открытым. Понятно, что высокая доля вины есть на мне, как на руководителе, но на это были объективные причины», - добавил Дмитрий Мельников.
Ранее гость студии рассказал, что псковский завод «АВАР» сможет закрыть 2025 год без убытков.