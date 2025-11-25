Псковcкая обл.
Экономика

Александр Козловский: Нам нельзя возвращаться в 90-е годы

26.11.2025 16:05

Ситуацию, которая происходила в отечественной промышленности в 90-е годы, когда из-за отсутствия заказов закрывались производства, нельзя допустить вновь. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире программы «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM). 

«В экономике всегда должна быть "золотая середина". Ее, к сожалению, очень тяжело найти. И вот в 2024 году был бешеный рост, который мы видели, когда люди работали по 7 дней, чуть ли не круглосуточно, по скользкому рабочему графику на предприятиях, а сегодня вынуждены переходить на сокращенную рабочую неделю. Конечно, это негативно сказывается на самих предприятиях. Например, если брать компанию "Велмаш", то я могу сказать, что у них еще накладывается, например, сезонный фактор, потому что практически каждую зиму меньше востребована их продукция на рынке, и они всегда переходят на сокращенный график. Всегда есть какие-то нюансы», - высказал свое мнение Александр Козловский.

По его словам, негативные процессы затрагивают многие сферы экономики.

«Также наблюдается спад инвестиционной активности, новые производственные мощности не строятся. Это происходит во многих сферах. Это эффект тех мер, которые мы приняли в плане снижения инфляции. Я надеюсь, что этот период в ближайшее время закончится. И я выступаю за то, чтобы начинать корректировки, потому что такая жесткая посадка, после резкого взлета экономики, ни к чему хорошему не приведет. Нам нельзя вернуться в 90-е годы, когда у нас закрывались предприятия просто из-за отсутствия там заказов. Это абсолютно неправильно», - добавил парламентарий.

В связи с этим Александр Козловский также отметил давление со стороны китайских производителей, с которыми во всем мире сложно конкурировать.

«Хотелось бы отметить, сейчас многие предприятия на себе ощущают прессинг со стороны китайских производителей. Китай сейчас — это производство всего, что вообще в мире есть. Это и иголки, и спички, и сложная продукция, станки, оборудование, роботы и все подобное. Если мы берем товар, например, автомобильную арматуру, у них несколько десятков производственных предприятий, которые выпускают машины. Ну и, соответственно, комплектующие для них также в большом объеме выпускаются и на наш рынок завозятся. А сегодня конкурировать с производственными предприятиями из Китая, к сожалению, практически невозможно. Ни одна страна мира на сегодняшний день успешно с ними не конкурирует», - добавил Александр Козловский.

По его словам, европейские и американские рынки попросту закрываются от китайских производителей.

«Рынки закрывают просто для китайских производителей, и другого инструмента, к сожалению, нет. Запускать их на рынок без ущерба собственной производственной базе просто невозможно. Здесь правительству, как мне кажется, тоже необходимо уделять внимание, иначе в нашей стране многие предприятия рискуют закрыться только из-за того, что на рынке будут присутствовать в неограниченном количестве китайские производители. К сожалению, эта тенденция сейчас есть», - подытожил Александр Козловский.

Напомним, что Александр Козловский также является куратором регионального отделения Союза машиностроителей России, руководителем регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей.

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
Лента новостей
