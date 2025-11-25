Александр Козловский: Нам нельзя возвращаться в 90-е годы

Ситуацию, которая происходила в отечественной промышленности в 90-е годы, когда из-за отсутствия заказов закрывались производства, нельзя допустить вновь. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире программы «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).
По его словам, негативные процессы затрагивают многие сферы экономики.
«Также наблюдается спад инвестиционной активности, новые производственные мощности не строятся. Это происходит во многих сферах. Это эффект тех мер, которые мы приняли в плане снижения инфляции. Я надеюсь, что этот период в ближайшее время закончится. И я выступаю за то, чтобы начинать корректировки, потому что такая жесткая посадка, после резкого взлета экономики, ни к чему хорошему не приведет. Нам нельзя вернуться в 90-е годы, когда у нас закрывались предприятия просто из-за отсутствия там заказов. Это абсолютно неправильно», - добавил парламентарий.
В связи с этим Александр Козловский также отметил давление со стороны китайских производителей, с которыми во всем мире сложно конкурировать.
По его словам, европейские и американские рынки попросту закрываются от китайских производителей.
«Рынки закрывают просто для китайских производителей, и другого инструмента, к сожалению, нет. Запускать их на рынок без ущерба собственной производственной базе просто невозможно. Здесь правительству, как мне кажется, тоже необходимо уделять внимание, иначе в нашей стране многие предприятия рискуют закрыться только из-за того, что на рынке будут присутствовать в неограниченном количестве китайские производители. К сожалению, эта тенденция сейчас есть», - подытожил Александр Козловский.
Напомним, что Александр Козловский также является куратором регионального отделения Союза машиностроителей России, руководителем регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей.