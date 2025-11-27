Экономика

Доходы Пскова на 2026 год в первом чтении проекта бюджета превысили 8,3 млрд рублей

Проект бюджета Пскова в первом чтении приняли депутаты на сессии Псковской городской Думы 28 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На 2026 год доходы бюджета города Пскова прогнозируются в сумме 8 млрд 313 млн 664,8 тысячи рублей, в том числе налоговые 3 млрд 360 млн 970 тысяч рублей, неналоговые - 186 млн 382,8 тысячи рублей, безвозмездные поступления — 4 млрд 766 млн 312 тысяч рублей.

В проекте бюджета города Пскова на 2026 год налоговые доходы составляют - 40,4%, неналоговые доходы - 2,2%, безвозмездные поступления - 57,3%. В 2026 году 73,4% поступлений от общей суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета города должен обеспечить налог на доходы физических лиц.

Бюджет города Пскова на 2026 год запланирован с дефицитом бюджета в сумме 9 млн 917,3 тысячи рублей.

Размер дефицита составляет 0,4% общего годового объема доходов бюджета города Пскова, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительному нормативу.

Бюджет планового 2027 года запланирован с профицитом в сумме 1 млн 746,8 тысячи рублей, на плановый 2028 год с профицитом в сумме 2 млн 285,5 тысячи рублей.

В соответствии с программой заимствований, верхний предел муниципального долга на 1 января 2027 устанавливается в размере 585 млн рублей.

Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт пояснила, что, как правило, ко второму чтению бюджет претерпевает некоторые изменения. «Бюджет в первом чтении предполагает определение основных критериев», - сказала она.

«90% времени мы говорим о расходах. У нас на комитетах звучало предложение больше внимания уделять доходам. Мы практически не говорим о доходах. Своих доходов у нас всего 43%. Коллеги, предлагаю и о доходах тоже думать», - выступил депутат от «Единой России» Денис Иванов.

Тамара Винт отметила, что это предложение было рассмотрено на комитете и протокольно оформлено. «В администрацию отправлено. Будем работать», - сказала она.

21 депутат проголосовал «за» принятие проекта бюджета в первом чтении, против не голосовали.