Экономика

В Псковской области построят молочный комплекс с поддержкой Россельхозбанка

Псковская область сделает мощный шаг в развитии агропромышленного комплекса. АО «Ударник» приступает к реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству современного молочно-товарного комплекса. Финансовым партнером проекта выступил Россельхозбанк, подтвердив свой статус ключевого института развития АПК в регионе.

Соответствующее кредитное соглашение подписали директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко и генеральный директор АО «Ударник» Павел Козловский.

В деревне Лющик Бежаницкого района планируется возвести высокотехнологичный комплекс на 2222 головы крупного рогатого скота, который станет одним из флагманов молочной отрасли области.

«Реализация этого проекта — не только вклад в развитие отдельного предприятия, но и серьезный стимул для всего агропромышленного комплекса региона. Мы ожидаем рост производства, новые рабочие места и стабильные налоговые отчисления», — отметил Павел Козловский.

Анна Тарасенко, директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка, подчеркнула стратегическую важность такой поддержки: «Поддержка инвестиционных проектов АПК на льготных условиях — одна из наших ключевых задач. Россельхозбанк, как основной партнер аграриев региона, нацелен на максимальное содействие развитию местных предприятий. Наши кредитные продукты с низкой ставкой, субсидируемой государством, — это реальный инструмент для реализации таких амбициозных планов, как строительство новых комплексов, закупка техники и обеспечение бесперебойной работы».

АО «Ударник» - сельхозпредприятие Псковской области, специализирующееся на разведении молочного скота и производстве сырого молока. Проект станет новым этапом в расширении и модернизации его деятельности.

Реклама: АО «Россельхозбанк», ИНН 7725114488, Erid: 2SDnje5cJkF