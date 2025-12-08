В Псковской области построят молочный комплекс с поддержкой Россельхозбанка

Псковская область сделает мощный шаг в развитии агропромышленного комплекса. АО «Ударник» приступает к реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству современного молочно-товарного комплекса. Финансовым партнером проекта выступил Россельхозбанк, подтвердив свой статус ключевого института развития АПК в регионе.
Соответствующее кредитное соглашение подписали директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко и генеральный директор АО «Ударник» Павел Козловский.
В деревне Лющик Бежаницкого района планируется возвести высокотехнологичный комплекс на 2222 головы крупного рогатого скота, который станет одним из флагманов молочной отрасли области.
Анна Тарасенко, директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка, подчеркнула стратегическую важность такой поддержки: «Поддержка инвестиционных проектов АПК на льготных условиях — одна из наших ключевых задач. Россельхозбанк, как основной партнер аграриев региона, нацелен на максимальное содействие развитию местных предприятий. Наши кредитные продукты с низкой ставкой, субсидируемой государством, — это реальный инструмент для реализации таких амбициозных планов, как строительство новых комплексов, закупка техники и обеспечение бесперебойной работы».
АО «Ударник» - сельхозпредприятие Псковской области, специализирующееся на разведении молочного скота и производстве сырого молока. Проект станет новым этапом в расширении и модернизации его деятельности.
