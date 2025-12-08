РКО и эквайринг в ПСБ: преимущества, качество и надежность

Успешное развитие бизнеса напрямую зависит от грамотного управления финансами, поэтому выбор надёжного банковского партнёра критически важен для предпринимателей и компаний. ПСБ предоставляет гибкий и разнообразный портфель тарифов на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) и эквайринг, позволяя индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам работать быстро, удобно и на выгодных условиях, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
Фото: ПСБ
РКО в ПСБ — это не просто открытие счёта, а комплексное решение, которое помогает предпринимателям и компаниям оптимизировать финансовые процессы. Подключение к системе расчетно-кассового обслуживания даёт полный контроль над финансовыми операциями в режиме онлайн. Благодаря РКО можно совершать платежи и переводы, устанавливать индивидуальные лимиты на транзакции, контролировать денежные потоки и управлять счетами — всё это удобно и безопасно через интернет-банк или мобильное приложение, без посещения банка.
Основные преимущества:
Каждый тарифный план от ПСБ разработан с учётом специфики бизнеса — он предлагает уникальный набор преимуществ, позволяющий подобрать идеальное решение под объёмы оборотов, тип деятельности и цели компании. Расчетно-кассовое обслуживание — это комплекс услуг для ИП и предприятий по открытию счетов и совершению платежных операций по ним.
По закону ИП может работать без расчетного счета, если у него небольшие обороты. Но без расчетно-кассового обслуживания невозможно подключить эквайринг, чтобы клиенты могли оплачивать картой услуги и товары.
РКО упрощает управление финансами: предпринимателям не нужно думать о хранении наличных, о ведении бухгалтерской отчетности. Средства доступны круглосуточно, а операции можно совершать онлайн без посещения отделения ПСБ.
Что касается эквайринга, то он нужен для приема безналичных платежей картами и смартфоном. Клиенту не нужно носить с собой наличные: достаточно приложить карту к терминалу либо воспользоваться QR-кодом или платежной ссылкой. ПСБ как банк-эквайер предлагает своим бизнес-клиентам все виды этой услуги:
Преимущества эквайринга в ПСБ:
В заключение можно с уверенностью сказать, что расчётно-кассовое обслуживание (РКО) и эквайринг от ПСБ — это не просто банковские услуги, а настоящий стандарт надёжности, удобства и технологичности. Благодаря продуманным тарифам, стабильной инфраструктуре и клиентоориентированному подходу ПСБ обеспечивает бизнесу всё необходимое для бесперебойной финансовой деятельности — от открытия счёта до приёма безналичных платежей.
*Данные актуальны на дату публикации
