РКО и эквайринг в ПСБ: преимущества, качество и надежность

Успешное развитие бизнеса напрямую зависит от грамотного управления финансами, поэтому выбор надёжного банковского партнёра критически важен для предпринимателей и компаний. ПСБ предоставляет гибкий и разнообразный портфель тарифов на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) и эквайринг, позволяя индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам работать быстро, удобно и на выгодных условиях, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: ПСБ

РКО в ПСБ — это не просто открытие счёта, а комплексное решение, которое помогает предпринимателям и компаниям оптимизировать финансовые процессы. Подключение к системе расчетно-кассового обслуживания даёт полный контроль над финансовыми операциями в режиме онлайн. Благодаря РКО можно совершать платежи и переводы, устанавливать индивидуальные лимиты на транзакции, контролировать денежные потоки и управлять счетами — всё это удобно и безопасно через интернет-банк или мобильное приложение, без посещения банка.

Основные преимущества:

бесплатные переводы физлицам до 1 миллиона рублей;

зачисления на счет без комиссии;

бесплатное обслуживание.

Каждый тарифный план от ПСБ разработан с учётом специфики бизнеса — он предлагает уникальный набор преимуществ, позволяющий подобрать идеальное решение под объёмы оборотов, тип деятельности и цели компании. Расчетно-кассовое обслуживание — это комплекс услуг для ИП и предприятий по открытию счетов и совершению платежных операций по ним.

По закону ИП может работать без расчетного счета, если у него небольшие обороты. Но без расчетно-кассового обслуживания невозможно подключить эквайринг, чтобы клиенты могли оплачивать картой услуги и товары.

РКО упрощает управление финансами: предпринимателям не нужно думать о хранении наличных, о ведении бухгалтерской отчетности. Средства доступны круглосуточно, а операции можно совершать онлайн без посещения отделения ПСБ.

Что касается эквайринга, то он нужен для приема безналичных платежей картами и смартфоном. Клиенту не нужно носить с собой наличные: достаточно приложить карту к терминалу либо воспользоваться QR-кодом или платежной ссылкой. ПСБ как банк-эквайер предлагает своим бизнес-клиентам все виды этой услуги:

торговый эквайринг: классические терминалы для приема платежей по картам в офлайн-точках;

онлайн-касса: комплексное решение для всех видов бизнеса, соответствующее законодательству;

прием платежей по СБП: мгновенные переводы по QR-коду онлайн и в торговых точках;

универсальный QR-код: единый код для приема платежей через СБП, платформу цифрового рубля и сервисы рассрочки;

интернет-эквайринг: безопасный прием платежей на вашем сайте и в мобильном приложении;

«ПСБ бизнес пэй»: инновационное приложение, превращающее ваш смартфон или планшет в полноценный платежный терминал.

обратный эквайринг: моментальные выплаты на карты физических лиц.

Преимущества эквайринга в ПСБ:

разные способы оплаты. Пользователи могут принимать платежи через терминал, смартфон, по ссылке или QR-коду;

выручка в тот же день. ПСБ дает возможность сократить кассовый разрыв;

низкая комиссия — это возможность платить от 0,2% до 0,7% за прием оплаты по СБП и от 0% за торговый и интернет-эквайринг*;

бесплатное оборудование. ПСБ установит платежные терминалы, научит пользоваться и будет на связи 24/7.

В заключение можно с уверенностью сказать, что расчётно-кассовое обслуживание (РКО) и эквайринг от ПСБ — это не просто банковские услуги, а настоящий стандарт надёжности, удобства и технологичности. Благодаря продуманным тарифам, стабильной инфраструктуре и клиентоориентированному подходу ПСБ обеспечивает бизнесу всё необходимое для бесперебойной финансовой деятельности — от открытия счёта до приёма безналичных платежей.

*Данные актуальны на дату публикации



Реклама. ПАО «Банк ПСБ» ИНН 7744000912 Erid: 2SDnje8Xbgj