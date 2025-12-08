Экономика

Долги неоплативших налоги псковичей растут с каждым днем

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области напоминает о том, что 1 декабря текущего года истек срок оплаты физическими лицами налоговых уведомлений за 2024 год.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, у налогоплательщиков, не оплативших налог своевременно, образуется задолженность, которая будет расти каждый день за счет начисления пеней. Должникам налоговый орган направит требования об уплате налогов. Если должники их не исполнят, последует принудительное взыскание задолженности, в том числе за счет денежных средств на счетах.

Налоговые уведомления владельцам имущества не направлялись в случаях:

если в 2024 году отсутствовал объект налогообложения;

если применена льгота, полностью освобождающая от уплаты налога;

если общая сумма исчисленных налогов менее 300 рублей, исключение – направление уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность его отправки;

если положительное сальдо ЕНС, учтенное на дату формирования налогового уведомления, превысило начисления налогов по налоговому уведомлению. Поэтому сумма налогов к уплате по такому уведомлению отсутствует (для лиц, не являющихся ИП);

если гражданин – пользователь личного кабинета налогоплательщика или направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов в электронной форме через личный кабинет на едином портале Госуслуг.

В иных случаях при неполучении налогового уведомления за период владения налогооблагаемым имуществом в 2024 году налогоплательщику необходимо как можно раньше обратиться лично в любой налоговый орган, либо в МФЦ для получения квитанции на оплату налогов, а так же обратиться через личный кабинет налогоплательщика или сервис «Обратиться в ФНС России» на официальном сайте налоговой.

Оплатить налоги можно с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин», либо в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС России, в личном кабинете на едином портале Госуслуг, с помощью своего смартфона через мобильное приложение «Налоги ФЛ», а также в ближайшем отделении (или терминале) банка или Почты России.