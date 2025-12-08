Экономика

Самозанятым псковичам разъяснили порядок страхования для получения больничных

Плательщики налога на профессиональный доход смогут получать пособие по больничному листу, если будут добровольно платить страховые взносы на случай временной нетрудоспособности с 1 января следующего года, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области.

Для самозанятых предусматривается проведение эксперимента по добровольному вступлению в правоотношения с Социальным фондом России в период с 2026 года по 2028 год. Взаимодействие самозанятых с Социальным фондом будет вестись в удобном формате через мобильное приложение «Мой налог».

Самозанятые смогут получать пособие по временной нетрудоспособности после добровольной уплаты страховых взносов не менее чем за шесть месяцев. Больничные будут выплачиваться в случае заболевания, травмы, необходимости осуществления ухода за больным членом семьи и в других случаях, предусмотренных статьей 5 федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ (редактированном от 29.09.2025) «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Самозанятые граждане смогут выбрать, как именно будет оплачиваться больничный: исходя из 50 или 35 тысяч рублей в расчете за полный месяц нетрудоспособности. При сумме страхового покрытия в 50 тысяч рублей размер составит 1 920 рублей в месяц, а при сумме 35 тысяч рублей – 1 344 рублей в месяц. После уплаты взносов в течение полугода у граждан появится право на получение пособия в размере 70%, а по истечении 12 месяцев – в размере 100% страховой суммы. Размер пособия зависит от страхового стажа, размера взносов и продолжительности их уплаты.

Кроме того, при расчете пособий будет учитываться страховой стаж за все периоды, в которые уплачивались страховые взносы на социальное страхование физическим лицом, как за себя в качестве самозанятого, так и взносы, которые за него уплачивал работодатель в рамках трудовых отношений.