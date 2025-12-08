Экономика

Рынок ждет снижения ключевой ставки до 16% в декабре

Рынок ждет снижения ключевой на 0,5 п.п. до 16% по итогам последнего в этом году заседания Центробанка 19 декабря. Из 17 экспертов лишь один предполагает сохранение нынешнего уровня, следует из консенсус-прогноза «Известий».

Главный аргумент в пользу смягчения ДКП — продолжающееся замедление инфляции: темпы роста цен в ноябре и начале декабря оказались ниже прогнозов регулятора. По итогам года инфляция, по оценкам экономистов, будет находиться в диапазоне 6–7%.

Дополнительным фактором становится укрепление рубля: с начала ноября он прибавил около 4%, что снижает стоимость импорта и помогает охлаждать инфляционное давление.

Вместе с тем ЦБ сохраняет осторожность из-за ускорения корпоративного кредитования и напряженной ситуации на рынке труда: безработица остается вблизи исторических минимумов, что поддерживает рост зарплат и спроса.

В среднесрочной перспективе регулятор ожидает постепенное снижение ключевой. Согласно прогнозу ЦБ, в 2026 году ее средний уровень составит 13–15%. Эксперты считают, что при отсутствии внешних шоков ставка будет медленно двигаться к диапазону 10–12%, способствующему восстановлению деловой активности.