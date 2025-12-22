Экономика

Почему в России упал спрос на покупку франшиз, ответил инвестор

Основатель «Школы трекеров», инвестор Евгений Калинин пояснил, что в 2025 году спрос на покупку франшиз упал, в первую очередь, из-за наложения двух ключевых факторов. С одной стороны, покупка франшизы конкурировала с банковским депозитом. При высокой ключевой ставке брать на себя риски запуска бизнеса становится невыгодно. С другой стороны, падение покупательского спроса делает риски открытия франшизы еще более высокими.

Изображение: «Шедеврум»

Во второй половине года, по мере снижения ставки, начался переток средств из банковских депозитов в другие финансовые инструменты. Но грядущее повышение НДС и снижение порога освобождения от него на УСН создают дополнительное давление на бизнес новых франчайзи, увеличивая их риски.

«Поэтому в начале 2026 года можно ожидать продолжения стагнации на этом рынке, а восстановление или рост спроса на покупку франшиз более вероятны позже, когда рынки адаптируются к новым налоговым условиям», - считает Евгений Калинин.

В этой ситуации для покупателя франшизы ключевым фактором становится ее эффективность. Франшиза часто воспринимается как бизнес с пониженным риском, но на практике риск просто смещается: с запуска продукта – на качество самой модели. Ключевой вопрос при выборе франшизы – за счёт чего она зарабатывает. Работающая франшиза растёт за счёт экономики одной точки и регулярных роялти, неработающая – за счёт продажи новых франшиз и паушальных взносов.

«Надёжный способ отличить одно от другого – посмотреть на действующих франчайзи. Открывают ли они вторые и третьи точки, как долго работают первые партнёры, совпадают ли реальные цифры с теми, что показывают в презентации. Если франчайзи не масштабируются, значит, модель не масштабируется», - заметил Евгений Калинин.

В итоге франшиза – это не «бизнес под ключ», а покупка модели принятия решений. Если франчайзер не передаёт работающую систему (управленческую, финансовую, операционную), бренд и инструкции не спасут, особенно когда бизнес сталкивается с реальностью, а не с расчётами на слайдах, пишет RuNews24.ru.