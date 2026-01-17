Юрист назвал ошибки в трудовой книжке, которые снижают пенсию

Ошибки в трудовых книжках могут привести к недоначислению пенсии. О самых частых случаях рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Небрежность и ошибки могут привести к тому, что в Социальном фонде не зачтут определенный рабочий период в общий трудовой стаж», — предупредил он.

Самыми «фатальными» юрист назвал ошибки, допущенные десятилетия назад, до введения электронного учета. Исправить их сложнее всего, особенно если спорную запись нельзя подтвердить документально (например, прежнее место работы находится в ныне недружественной республике бывшего СССР). В этом случае все решается через суд и нужны косвенные доказательства, пишет РИА Новости.

Часто встречаются ошибки в названии организации, дате увольнения или приеме на работу, номере приказа. Исправление записей в этом случае проводится в утвержденном порядке с необходимыми согласованиями. Важно следить за своей трудовой книжкой и вовремя вносить изменения, чтобы не было проблем с начислением пенсии, заключил Соловьев.