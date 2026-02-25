Налоги с букмекеров не будут оставаться в псковской казне

Отмену законопроекта о налогообложения игорного бизнеса рассмотрели депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроектом предлагается признать утратившим силу закон Псковской области «О ставках налога на игорный бизнес» в связи с тем, что с 1 января 2026 года налог на игорный бизнес относится к федеральным, а не к региональным налогам и регулируется новой главой 25.5 Налогового кодекса Российской Федерации.

При этом в отношении деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, начиная с 2026 года, налог на игорный бизнес будет уплачиваться не с букмекерского оборудования, как ранее, а с дохода, уменьшенного на суммы выигрышей, по ставке 7%. Также для букмекерских контор с 2026 года применяется налог на прибыль организаций (со ставкой 25%).

В Псковской области в 2024 году, согласно налоговой отчетности, налог на игорный бизнес был уплачен тремя налогоплательщиками, сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет области составила 504 тысячи рублей.

«А у вас много таких организаций?» - спросил депутат Псковского областного Собрания от КПРФ Петр Алексеенко.

«За 2024 год этот налог выплачивало три организации», - ответил министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев.

«То есть 500 тысяч наш бюджет потеряет? Налог на прибыль пойдет в федеральный?» - поинтересовался вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, член партии «Единая Россия» Александр Братчиков.

«Налог полностью будет уходить в федеральный бюджет», - ответил Андрей Михеев.

«То есть мы не станем центром игрового бизнеса? А то большие деньги от него поступают», - добавил Александр Братчиков.