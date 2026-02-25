 
Экономика

Налоги с букмекеров не будут оставаться в псковской казне

Отмену законопроекта о налогообложения игорного бизнеса рассмотрели депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроектом предлагается признать утратившим силу закон Псковской области «О ставках налога на игорный бизнес» в связи с тем, что с 1 января 2026 года налог на игорный бизнес относится к федеральным, а не к региональным налогам и регулируется новой главой 25.5 Налогового кодекса Российской Федерации. 

При этом в отношении деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, начиная с 2026 года, налог на игорный бизнес будет уплачиваться не с букмекерского оборудования, как ранее, а с дохода, уменьшенного на суммы выигрышей, по ставке 7%. Также для букмекерских контор с 2026 года применяется налог на прибыль организаций (со ставкой 25%). 

В Псковской области в 2024 году, согласно налоговой отчетности, налог на игорный бизнес был уплачен тремя налогоплательщиками, сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет области составила 504 тысячи рублей.

«А у вас много таких организаций?» - спросил депутат Псковского областного Собрания от КПРФ Петр Алексеенко.

«За 2024 год этот налог выплачивало три организации», - ответил министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев.

«То есть 500 тысяч наш бюджет потеряет? Налог на прибыль пойдет в федеральный?» - поинтересовался вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, член партии «Единая Россия» Александр Братчиков.

«Налог полностью будет уходить в федеральный бюджет», - ответил Андрей Михеев.

«То есть мы не станем центром игрового бизнеса? А то большие деньги от него поступают», - добавил Александр Братчиков.

Пресс-портреты

Братчиков Александр Николаевич

Братчиков Александр Николаевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Алексеенко Петр Васильевич

Алексеенко Петр Васильевич

Депутат Псковского областного Собрания

Михеев Андрей Сергеевич

Михеев Андрей Сергеевич

Министр экономического развития Псковской области.

