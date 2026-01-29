В Госдуме считают недостаточным финансирование легкой промышленности

На легкую промышленность на 2026 год предусмотрено менее одного миллиарда рублей, этого недостаточно, заявил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.
Изображение: нейросеть «Шедеврум»
Напомним, большие парламентские слушания, посвященные развитию отраслей легкой промышленности в Российской Федерации, проходят в Государственной Думе 29 января. Их итоги, а также предложения, сформированные в том числе по линии «Единой России», депутат ГД, первый зампред комитета по промышленности и торговле, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский с коллегами представит на Форуме промышленности.
В ходе слушаний планируется рассмотреть долгосрочные задачи: это принятие и стратегии правительства в развитии легкой промышленности, и отдельной подпрограммы в рамках общей программы государственного развития промышленности России, пишет «Интерфакс».
Ранее опасения относительно нынешнего состояния и перспектив легкой промышленности в России выразила директор псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова.
