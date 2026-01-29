 
Экономика

В Госдуме считают недостаточным финансирование легкой промышленности

0

На легкую промышленность на 2026 год предусмотрено менее одного миллиарда рублей, этого недостаточно, заявил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. 

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

«Видим, что очень маленькая поддержка этой отрасли, всего 950 миллионов рублей на этот год. И, конечно, надо в первую очередь помочь льготным кредитованием, чтобы можно было модернизировать наше производство и выйти на современный уровень, конкурентоспособный с другими странами», - сказал Гордеев.

Напомним, большие парламентские слушания, посвященные развитию отраслей легкой промышленности в Российской Федерации, проходят в Государственной Думе 29 января. Их итоги, а также предложения, сформированные в том числе по линии «Единой России», депутат ГД, первый зампред комитета по промышленности и торговле, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский с коллегами представит на Форуме промышленности. 

Смотрите также

Александр Козловский: Системные проблемы легкой промышленности сдерживают развитие отрасли

0

В ходе слушаний планируется рассмотреть долгосрочные задачи: это принятие и стратегии правительства в развитии легкой промышленности, и отдельной подпрограммы в рамках общей программы государственного развития промышленности России, пишет «Интерфакс».

«То есть это будет такой комплексный документ, который будет принят в рамках общей программы государственного развития промышленности России. который в том числе будет учитывать и межхозяйственные связи разных министерств. Например, министерство сельского хозяйства отвечает за производство льна и шерсти как натурального сырья», - уточнил Гордеев.

Ранее опасения относительно нынешнего состояния и перспектив легкой промышленности в России выразила директор псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова. 

Прокомментировать

Пресс-портреты

Косенкова Елена Александровна

Косенкова Елена Александровна

Генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка»

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026