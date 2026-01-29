В Госдуме считают недостаточным финансирование легкой промышленности

На легкую промышленность на 2026 год предусмотрено менее одного миллиарда рублей, этого недостаточно, заявил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

«Видим, что очень маленькая поддержка этой отрасли, всего 950 миллионов рублей на этот год. И, конечно, надо в первую очередь помочь льготным кредитованием, чтобы можно было модернизировать наше производство и выйти на современный уровень, конкурентоспособный с другими странами», - сказал Гордеев.

Напомним, большие парламентские слушания, посвященные развитию отраслей легкой промышленности в Российской Федерации, проходят в Государственной Думе 29 января. Их итоги, а также предложения, сформированные в том числе по линии «Единой России», депутат ГД, первый зампред комитета по промышленности и торговле, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский с коллегами представит на Форуме промышленности.

В ходе слушаний планируется рассмотреть долгосрочные задачи: это принятие и стратегии правительства в развитии легкой промышленности, и отдельной подпрограммы в рамках общей программы государственного развития промышленности России, пишет «Интерфакс».

«То есть это будет такой комплексный документ, который будет принят в рамках общей программы государственного развития промышленности России. который в том числе будет учитывать и межхозяйственные связи разных министерств. Например, министерство сельского хозяйства отвечает за производство льна и шерсти как натурального сырья», - уточнил Гордеев.

Ранее опасения относительно нынешнего состояния и перспектив легкой промышленности в России выразила директор псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова.