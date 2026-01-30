Представители фабрики «Псков-Полимер» приняли участие в парламентских слушаниях в Госдуме

Представители фабрики «Псков-Полимер» (бренд Nordman) приняли участие в парламентских слушаниях о развитии легкой промышленности в России, которые прошли в Госдуме, сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания, директор ООО «Псков-Полимер» (бренд «Nordman») Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Госдума

Слушания прошли под руководством председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслава Володина. Среди участников совещания: министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, а также руководители предприятий.

«Диалог отечественных производителей и членов правительства оказался обстоятельным, открытым и крайне полезным для понимания будущего развития легкой промышленности», - написал Юрий Сорокин.

Он также привел дайджест ключевых тезисов, касающихся перспектив отрасли.

Импорт не позволяет развиваться отечественному бизнесу. На данный момент РФ закупает продукцию легкой промышленности примерно на 30% больше, чем производит. Чтобы снизить эту диспропорцию, нужно защищать отечественный рынок от черного и серого импорта, вводя маркировку всех видов продукции, усиливая меры сертификации, а также субсидируя кредиты фабрикам.

Планируется создать рабочую группу, которая будет контролировать все принимаемые решения в сфере легкой промышленности. Главой группы станет зампред Госдумы Алексей Гордеев. В состав войдут министры Антон Алиханов, Антон Силуанов и Максим Решетников, а также «Союзлегпром» и «Российский союз кожевников и обувщиков», в который планирует вступить и ООО «Псков-Полимер» (бренд «Nordman»), чтобы озвучивать свои инициативы и доводить их до логического завершения.

Не исключено установление дополнительных пошлин на иностранные товары легкой промышленности, чтобы отечественные фабрики могли эффективнее заниматься развитием собственных производств и наращиванием объемов продаж на территории России и за ее пределами.

При исполнении гособоронзаказа будет строго контролироваться, чтобы вся продукция, поступающая в армию и в силовые структуры была произведена в России. Это касается и текстиля, и одежды, и снаряжения, и обуви.

Роспотребнадзор начал активную работу по выявлению подпольных предприятий, которые производят контрафактную и некачественную обувь. В прошлом году около 40 млн пар такой продукции было выявлено, изъято из продажи и уничтожено.

Минпромторг РФ намерен расширить программу обязательной маркировки, которая помогает отслеживать происхождение продукции. В сфере производства обуви планируется маркировать не только конечные изделия, что уже делается, но и заготовки, которые зачастую являются импортными. Кроме того, будет создан механизм автоматической блокировки кодов маркировки для фиктивных производителей, который уже в пилотном режиме выявил, что 95,5% проверенных компаний не имели реальных мощностей.

Важный аспект - взаимодействие фабрик с маркетплейсами. С 1 октября в РФ начинает работать закон о платформенной экономике, увеличивающий объем обязанностей и ответственности маркетплейсов. Предлагается создать в онлайн-ретейле «российскую полку», а также разработать правила для выравнивания условий российских и иностранных поставщиков на маркетплейсах.

К 2036 году доля отечественных товаров легкой промышленности на внутреннем рынке России должна вырасти до 65%. Такая цель будет содержаться в обновленной стратегии отрасли, которую планируется утвердить в третьем квартале этого года. Сейчас российская продукция охватывает 45% внутреннего рынка.