Мишустин заявил о кардинальных переменах в сельском хозяйстве за 25 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с председателем правления «Россельхозбанка» (РСХБ) Борисом Листовым. Собеседники обсудили вклад кредитной организации в развитие сельского хозяйства за те 25 лет, которые она существует.
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
В эти четверть века РСХБ направил в агропромышленный комплекс более 19 триллионов рублей, профинансировано шесть тысяч инвестиционных проектов.
За последние 10 лет темпы роста кредитования составляли в среднем 12% в год. Важным глава банка считает тот факт, что в десяти рублях выдаваемого кредита только один рубль государственный, а остальное — привлеченные средства.
Борис Листов выделил пять текущих приоритетных направлений работы организации с АПК. Основное — кредитование сезонных работ, которое обеспечивает непрерывность и стабильность работы сельскохозяйственной отрасли в целом.
Второй приоритет — это кредиты на приобретение сельхозтехники и оборудования. В прошлом году таких выдали на 67 миллиардов рублей. Третье направление связано с поддержкой экспортеров, которые получили 760 миллиардов рублей в 2025 году, и за 25 лет, заявил Листов, агроэкспорт вырос уже в 30 раз.
Четвертый ориентир в деятельности «Россельхозбанка» — проектное финансирование. Больше 1,6 триллиона рублей кредитная организация предоставила агропромышленному комплексу в качестве инвестиционных займов за время своего существования. На этом в России были построены целые аграрные отрасли.
Наконец, пятое направление — кредитование малого аграрного бизнеса. Доля фермеров в сельхозпроизводстве составляет 14%, по некоторым категориям продукции она значительно выше.
Основной их запрос — доступность услуги. В этой связи две трети кредитного портфеля для малого бизнеса составляют субсидированные займы.
Выделяется качество кредитного портфеля: на 1 ноября 2025 года уровень просроченной задолженности составил всего 2%, пишет «Российская газета».