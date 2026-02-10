Мишустин заявил о кардинальных переменах в сельском хозяйстве за 25 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с председателем правления «Россельхозбанка» (РСХБ) Борисом Листовым. Собеседники обсудили вклад кредитной организации в развитие сельского хозяйства за те 25 лет, которые она существует.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

«За эти годы сельское хозяйство России изменилось кардинально. Теперь это доходный и конкурентоспособный сектор, который приносит рекордные урожаи», — подчеркнул председатель правительства.

В эти четверть века РСХБ направил в агропромышленный комплекс более 19 триллионов рублей, профинансировано шесть тысяч инвестиционных проектов.

«Сегодня практически половина отечественной продовольственной полки — это продукция, производимая на заводах, фабриках, фермах, профинансированных "Россельхозбанком"», — заметил Борис Листов.

За последние 10 лет темпы роста кредитования составляли в среднем 12% в год. Важным глава банка считает тот факт, что в десяти рублях выдаваемого кредита только один рубль государственный, а остальное — привлеченные средства.

Борис Листов выделил пять текущих приоритетных направлений работы организации с АПК. Основное — кредитование сезонных работ, которое обеспечивает непрерывность и стабильность работы сельскохозяйственной отрасли в целом.

«В 2025 году на эти цели мы направили 920 миллиардов рублей. Это больше объемов прошлого года на 15%», — разъяснил глава РСХБ.

Второй приоритет — это кредиты на приобретение сельхозтехники и оборудования. В прошлом году таких выдали на 67 миллиардов рублей. Третье направление связано с поддержкой экспортеров, которые получили 760 миллиардов рублей в 2025 году, и за 25 лет, заявил Листов, агроэкспорт вырос уже в 30 раз.

Четвертый ориентир в деятельности «Россельхозбанка» — проектное финансирование. Больше 1,6 триллиона рублей кредитная организация предоставила агропромышленному комплексу в качестве инвестиционных займов за время своего существования. На этом в России были построены целые аграрные отрасли.

«В 2000 году в России вообще не производилась индейка, — напомнил руководитель банка. — Сегодня наши птицеводы ежегодно поставляют на прилавки магазинов свыше 400 тысяч тонн мяса индейки». Производство овощей закрытого грунта увеличилось в четыре раза.

Наконец, пятое направление — кредитование малого аграрного бизнеса. Доля фермеров в сельхозпроизводстве составляет 14%, по некоторым категориям продукции она значительно выше.

«Сегодня в нашем банке кредитуется 81% всех фермеров-заемщиков страны», — сообщил Борис Листов.

Основной их запрос — доступность услуги. В этой связи две трети кредитного портфеля для малого бизнеса составляют субсидированные займы.

«Что касается финансовых результатов 2025 года, чистый операционный доход банка составит 175–180 миллиардов рублей. Это рост 25% по отношению к итогу 2024 года», — рассказал глава РСХБ.

Выделяется качество кредитного портфеля: на 1 ноября 2025 года уровень просроченной задолженности составил всего 2%, пишет «Российская газета».