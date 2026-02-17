Крупный банк сообщил о росте объема закупок у малого и среднего бизнеса почти на треть

По итогам 2025 года объем закупок ВТБ у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) достиг 173,76 млрд рублей, что на 27% превышает показатель предыдущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.
Постановление правительства РФ №1352 обязывает заказчиков проводить закупочные процедуры с субъектами малого и среднего предпринимательства (СМСП). Основной показатель рассчитывается как отношение плановых платежей в сторону поставщиков СМСП ко всем платежам за отчётный год. Показатель должен быть больше 25%.
ВТБ также намерен повышать эффективность закупочной деятельности: как в качественных характеристиках (повышение точности, снижение рисков, ускорение обработки нестандартных запросов, углубление анализа данных), так и в количественных (сокращение времени поиска информации, снижение времени адаптации новых сотрудников, уменьшение числа ошибок при подготовке закупочной документации). Главный катализатор этого процесса – цифровизация и внедрение искусственного интеллекта.
В рамках внедрения ИИ основной вектор развития направлен на то, чтобы «усилить» сотрудника, а не «заменить» его. ИИ уже показывает качественные эффекты, связанные, во-первых, с существенным ускорением поиска информации, уточнили в ВТБ.