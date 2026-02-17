Крупный банк сообщил о росте объема закупок у малого и среднего бизнеса почти на треть

По итогам 2025 года объем закупок ВТБ у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) достиг 173,76 млрд рублей, что на 27% превышает показатель предыдущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.

Постановление правительства РФ №1352 обязывает заказчиков проводить закупочные процедуры с субъектами малого и среднего предпринимательства (СМСП). Основной показатель рассчитывается как отношение плановых платежей в сторону поставщиков СМСП ко всем платежам за отчётный год. Показатель должен быть больше 25%.

«Наращивание кооперации с малым и средним предпринимательством способствует не только диверсификации закупок, но и поддержке экономической активности в стране. В 2025 году банк ВТБ достиг доли закупок у субъектов МСП в 32,2%. За этой цифрой скрывается 23 139 заключенных договоров. Объём плановых платежей вырос на 30% и составил 111,41 млрд рублей. Наибольший объем закупок пришелся на услуги по привлечению клиентов, разработку и модернизацию ПО, аренду помещений и банкоматных мест, ИТ-оборудование. Мы намерены и далее расширять взаимодействие с сегментом МСП», – рассказала руководитель финансового департамента ВТБ Наталья Сурова.

ВТБ также намерен повышать эффективность закупочной деятельности: как в качественных характеристиках (повышение точности, снижение рисков, ускорение обработки нестандартных запросов, углубление анализа данных), так и в количественных (сокращение времени поиска информации, снижение времени адаптации новых сотрудников, уменьшение числа ошибок при подготовке закупочной документации). Главный катализатор этого процесса – цифровизация и внедрение искусственного интеллекта.

В рамках внедрения ИИ основной вектор развития направлен на то, чтобы «усилить» сотрудника, а не «заменить» его. ИИ уже показывает качественные эффекты, связанные, во-первых, с существенным ускорением поиска информации, уточнили в ВТБ.