Межрегиональный промышленный кооперационный форум стартовал в Пскове

Межрегиональный промышленный кооперационный форум проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове 24 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В фокусе – практические инструменты для роста предприятий: модернизация производства, экспорт, кадровая политика, новые технологии.

Деловая программа форума предполагает участие федеральных структур: Росатома, Промышленного-аграрного Союза, Российского экспортного центра.

Будет работать промышленная выставка и гастроярмарка с продукцией псковских производителей, организуют индустриальный тур в особую экономическую зону «Моглино», где состоится презентация возможностей размещения производства в особой экономической зоне.

Запланированы и B2B‑переговоры.

Адрес: Иркутский переулок, 2.