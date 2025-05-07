Временно приостановлено производство минеральной воды «Хиловская»

Производство минеральной воды «Хиловская» временно приостановили, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.
Фото взято с сайта Rosa.moscow
Остановка производства произошла по причине капитального ремонта и замены оборудование.
Минеральную воду продолжат выпускать после завершения всех необходимых работ.
Напомним, вода добывается с берегов реки Уза, где на холмистой равнине существует до сих пор профсоюзная здравница «Хилово».
В 1959 году на территории санатория на глубине свыше 250 метров была обнаружена минеральная вода, обладающая целым спектром полезных качеств.