Митрополит Матфей: Идея с песнями о Великой Отечественной войне появилась стихийно

Видео с псковскими священниками, исполняющими песни, посвященные Великой Отечественной войне, имели огромный успех. Этот проект одобрил сам Святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Как зародилась и осуществлялась идея, в эфире программы «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал митрополит Псковский и Порховский Матфей.

«Идея появилась довольно стихийно и реализовывалась тоже волнообразно. Накануне Дня великой Победы, это были пасхальные дни, в рамках концерта в филармонии, посвященного пасхальным торжествам, мы подготовили с нашими отцами-священниками несколько песен. В том числе, одной из песен была "Священная война". Когда мы провели две спевки, я посмотрел, насколько быстро впитывает материал наше священство, насколько высокого уровня музыкальная подготовка, хотя специального образования практически ни у кого нет, и вот мы, почти 40 человек, выступили на сцене филармонии, буквально под баян исполнили эту песню», – вспоминает митрополит Матфей.

Тогда же началась работа над первой песней, «День Победы», для которой все необходимые работы произвели в течение шести дней.

«Я понял, что нужно что-то делать вблизи 80-летия Победы, у нас есть время. И мы за шесть дней решили постараться успеть записать музыку, записать видео, все это обработать и выложить в интернет. Первую спевку мы провели после концерта через три дня. На следующий день мы уже писали запись. Буквально через несколько дней, 6 мая, были съемки в локациях наших памятных мест Пскова. 8 мая, в ночь, я уже выложил это в интернет. Специально в разных форматах. Очень большая работа проведена», – добавил владыка.

По его словам, после первого успеха было решено продолжить. Так появилась запись второй песни «Священная война».

«Проект удался, мы решили продолжить его песней "Священная война", которую опубликовали 22 июня. Мы съездили в Санкт-Петербург, записали в памятных местах блокады Ленинграда, возле памятника жертвам военного времени, на Московском проспекте снимали тоже. Эта песня получила большой охват. Только в Telegram порядка 730 тысяч просмотров. А ведь в Telegram очень непросто продвигать любой контент, певческий тем более», – заметил гость студии.

Эту инициативу одобрил сам Святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Сейчас Псковская епархия ведет переговоры с федеральными компаниями, чтобы у каждого жителя страны была возможность ознакомиться с этим проектом.

«Я показал это видео Святейшему Патриарху Кириллу, на встрече с губернатором, когда 26 августа мы имели возможность аудиенции с ним. После встречи он посмотрел внимательно и сказал: "Владыка, это очень хороший миссионерской проект. Он сам за себя говорит. Во-первых, когда священники поют, это принадлежность к церкви, поют замечательные песни, которые весь народ знает. Но это надо постараться показать на широких экранах". Вот сейчас мы ведем переговоры с несколькими ресурсами, такими как "Газпром-Медиа", как "Останкинская телекомпания", телекомпания "Россия", в каком формате это все сделать, чтобы на федеральном уровне была возможность как можно большему числу людей посмотреть», – заключил владыка.