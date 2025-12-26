Церковь

Митрополит Матфей: Идея с песнями о Великой Отечественной войне появилась стихийно

0

Видео с псковскими священниками, исполняющими песни, посвященные Великой Отечественной войне, имели огромный успех. Этот проект одобрил сам Святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Как зародилась и осуществлялась идея, в эфире программы «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал митрополит Псковский и Порховский Матфей. 

«Идея появилась довольно стихийно и реализовывалась тоже волнообразно. Накануне Дня великой Победы, это были пасхальные дни, в рамках концерта в филармонии, посвященного пасхальным торжествам, мы подготовили с нашими отцами-священниками несколько песен. В том числе, одной из песен была "Священная война". Когда мы провели две спевки, я посмотрел, насколько быстро впитывает материал наше священство, насколько высокого уровня музыкальная подготовка, хотя специального образования практически ни у кого нет, и вот мы, почти 40 человек, выступили на сцене филармонии, буквально под баян исполнили эту песню», – вспоминает митрополит Матфей.

Тогда же началась работа над первой песней, «День Победы», для которой все необходимые работы произвели в течение шести дней.

«Я понял, что нужно что-то делать вблизи 80-летия Победы, у нас есть время. И мы за шесть дней решили постараться успеть записать музыку, записать видео, все это обработать и выложить в интернет. Первую спевку мы провели после концерта через три дня. На следующий день мы уже писали запись. Буквально через несколько дней, 6 мая, были съемки в локациях наших памятных мест Пскова. 8 мая, в ночь, я уже выложил это в интернет. Специально в разных форматах. Очень большая работа проведена», – добавил владыка.

По его словам, после первого успеха было решено продолжить. Так появилась запись второй песни «Священная война».

«Проект удался, мы решили продолжить его песней "Священная война", которую опубликовали 22 июня. Мы съездили в Санкт-Петербург, записали в памятных местах блокады Ленинграда, возле памятника жертвам военного времени, на Московском проспекте снимали тоже. Эта песня получила большой охват. Только в Telegram порядка 730 тысяч просмотров. А ведь в Telegram очень непросто продвигать любой контент, певческий тем более», – заметил гость студии. 

Эту инициативу одобрил сам Святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Сейчас Псковская епархия ведет переговоры с федеральными компаниями, чтобы у каждого жителя страны была возможность ознакомиться с этим проектом.

«Я показал это видео Святейшему Патриарху Кириллу, на встрече с губернатором, когда 26 августа мы имели возможность аудиенции с ним. После встречи он посмотрел внимательно и сказал: "Владыка, это очень хороший миссионерской проект. Он сам за себя говорит. Во-первых, когда священники поют, это принадлежность к церкви, поют замечательные песни, которые весь народ знает. Но это надо постараться показать на широких экранах". Вот сейчас мы ведем переговоры с несколькими ресурсами, такими как "Газпром-Медиа", как "Останкинская телекомпания", телекомпания "Россия", в каком формате это все сделать, чтобы на федеральном уровне была возможность как можно большему числу людей посмотреть», – заключил владыка.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru