День в честь Святогорской иконы Божией Матери отмечают сегодня

Тысячи паломников приезжают 30 июля в Святогорскую Свято-Успенскую лавру, чтобы помолиться у величайшей святыни Донбасса – Святогорской иконы Божией Матери. И хотя в этот день в официальном месяцеслове упоминается другая Святогорская икона (икона Святогорского Успенского монастыря в Пушкинских Горах), считается, что 30 июля (17 июля по старому стилю) – это день празднования и Донбасской святыни.

Фото: «Азбука веры»

В дореволюционные годы в монастыре были почитаемы две Святогорские иконы Божией Матери: одна – древняя, не сохранившаяся до наших дней; другая – один из её списков, находящийся в настоящее время в обители. Древняя чудотворная икона была одной из тех немногих икон, которые уцелели от разграбления Святогорского монастыря в 1787 году, когда согласно новой политике секуляризации церковных земель по указу Екатерины II Святогорский монастырь был закрыт, а всё его имущество отписано в казну.

Написание нынешней Святогорской иконы Божией Матери предание относит к XIX веку. Одному афонскому старцу, приехавшему в Святые Горы вскорости по открытии монастыря в 1844 году, очень понравилась Святогорская обитель. Скорбя о том, что он ничего не может пожертвовать, афонский инок в дар обители написал эту икону. Образ этот долгое время находился в Иоанно-Предтеченской пещерной церкви. В 1918 году, когда эту икону переносили из села в село и крестный ход расположился на ночлег в селе Байрачек, большевики ночью ворвались в дом, в котором находился образ. Безбожники убили иеромонахов Модеста и Иринарха, иеродиакона Феодота и приютивших их хозяина дома с дочерью, оставив пять трупов у подножия иконы, стоявшей в луже крови.

После этого убийства Святогорский образ Божией Матери забрали благочестивые люди и тайно хранили его в течение десятилетий. 4 октября 1992 года, в день памяти святителя Димитрия Ростовского, икону торжественно, крестным ходом, который продолжался около 9 часов, перенесли из города Славянска в Святогорский монастырь и поставили в Успенском соборе.

В настоящее время икона украшена множеством драгоценных подвесок, монет, крестиков – всё это принесено в дар Царице Небесной как знак любви и благодарения за полученные исцеления и благодатную помощь многим людям, пишет «Азбука веры».