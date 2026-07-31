Фрагмент фасада реставраторы музеефицировали в Благовещенской церкви Псково-Печерского монастыря

В Благовещенской церкви Псково-Печерского монастыря реставраторы музеефицировали фрагмент фасада. Это алтарная часть, украшенная традиционным псковским архитектурным декором бегунок - поребрик - бегунок, которую обнаружили при снятии штукатурки несколько лет назад, сообщили в Мах-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Алтарь Благовещенской церкви находится на втором этаже. Снаружи выпуклый архитектурный объем (апсида) был скрыт в ходе ремонтов прошлых столетий.

Реставраторы раскрыли обнаруженные элементы архитектуры и сохранили исторические контуры апсиды с традиционным для древней псковской архитектуры наружным убранством храма - орнаментом поребрик - бегунок - поребрик.

Поребрик — тип орнаментальной кирпичной кладки, в которой ряд кирпичей укладывается под углом к поверхности стены (ребром наружу). Использовался с XV до конца XIX века.

Рядом с «зубчатой» полосой вилась «ёлочка» бегунца. Поребрик не накладывается на плоскость стены, а вырастает из нее.

Двухэтажная бесстолпная одноглавая церковь Благовещения была построена в 1541 г. Обновлялась в XVII - начале XVIII вв.