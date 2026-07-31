 
Церковь

Фрагмент фасада реставраторы музеефицировали в Благовещенской церкви Псково-Печерского монастыря

0

В Благовещенской церкви Псково-Печерского монастыря реставраторы музеефицировали фрагмент фасада. Это алтарная часть, украшенная традиционным псковским архитектурным декором бегунок - поребрик - бегунок, которую обнаружили при снятии штукатурки несколько лет назад, сообщили в Мах-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Алтарь Благовещенской церкви находится на втором этаже. Снаружи выпуклый архитектурный объем (апсида) был скрыт в ходе ремонтов прошлых столетий.

Реставраторы раскрыли обнаруженные элементы архитектуры и сохранили исторические контуры апсиды с традиционным для древней псковской архитектуры наружным убранством храма - орнаментом поребрик - бегунок - поребрик.

Поребрик — тип орнаментальной кирпичной кладки, в которой ряд кирпичей укладывается под углом к поверхности стены (ребром наружу). Использовался с XV до конца XIX века. 

Рядом с «зубчатой» полосой вилась «ёлочка» бегунца. Поребрик не накладывается на плоскость стены, а вырастает из нее.

Двухэтажная бесстолпная одноглавая церковь Благовещения была построена в 1541 г. Обновлялась в XVII - начале XVIII вв. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026