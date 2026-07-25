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Хор духовенства Псковской епархии снял клип в «Останкино» в подарок ко Дню города

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Хор духовенства Псковской епархии представил работу, снятую в 14-м павильоне телецентра «Останкино». Видеоролик на песню «С чего начинается Родина» стал музыкальным подарком Пскову в день его празднования, сообщили Псковской Ленте Новостей в коллективе.

Видео: Хор духовенства Псковской епархии

«Командировки, подготовка, застройка, прелайт, мотор, и вот... В день памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги, основательницы Пскова, откуда пошло православие на нашей Родине, поздравляем всех с этим великим торжеством!» — подчеркнули в хоре.

В основу композиции легли стихи Михаила Матусовского и музыка Вениамина Баснера. Аранжировку для хора выполнил иерей Михаил Федоров, оркестровую партию — Серж Корр. В музыкальную ткань также вплетены фрагменты «Октября» из цикла «Времена года» Петра Чайковского. Солистами выступили протоиерей Андрей Вахрушев, иерей Александр Короплясов, протодиакон Сергий Завьялов и диакон Антоний Кармазин. Партитуры и хоровое дирижирование — иерей Михаил Федоров.

Инструментальную часть записи исполнил Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета из Москвы. Звук записывали, сводили и мастерили Павел Самсонов и Александр Кожевин, запись оркестра провел Илья Донцов.

Над видеорядом также работала профессиональная команда: продюсер Анна Самсонова, режиссер Александр Суховский, операторы и монтажеры Константин Кузнецов, Илья Лапшов и Рафаэль Хабибуллин.

Коллектив выразил благодарность митрополиту Псковскому и Порховскому Матфею, генеральному директору ТТЦ «Останкино» Михаилу Шубину, заместителю гендиректора телецентра Денису Назарову, продюсеру Дмитрию Гринченко, композитору и продюсеру Петру Корягину, а также всей команде телецентра. 

«Счастье и гордость работать с такими профессионалами на такой площадке! Спасибо!» — резюмировали в хоре духовенства.
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