Праздник иконы Божией Матери Чирской (Псковской) отмечают сегодня, 29 июля. Чирская (Псковская) икона Божией Матери – один из древнейших списков иконы Божией Матери Одигитрии. Первоначально икона находилась в храме в честь Рождества Христова села Чирски Псковской епархии, отчего и получила название Чирской.

В 1420 году, в период правления великого князя Московского Василия I Димитриевича, на Псковской земле разразилось моровое поветрие. Усмотрев в этом кару Божию за содеянные грехи, псковичи, по благословению архиепископа Новгородского и Псковского Симеона (1415–1421), наложили на себя пост и покаяние. Больные и страждущие искали спасительного утешения в молитвах к Царице Небесной.

Какова же была радость псковичей, когда они узнали о великом чуде, происшедшем в храме в честь Рождества Христова села Чирски. От лика Божией Матери на чудотворной иконе истекли слезы. Это было знамением того, что Пресвятая Богородица слышит молитвы и воздыхания своих чад и посылает свою помощь в утешение верующих и ободрение малодушных. Псковский князь Феодор Александрович, услышав об этом знамении, послал священнослужителей за чудотворной иконой.

Навстречу иконе из Пскова с крестным ходом вышел князь, псковское духовенство и множество народа. Во время совершения благодарственного молебна из очей Божией Матери обильно струились слезы. Больные со страхом и трепетом прикасались к иконе и тотчас получали исцеление. Чудотворная икона была торжественно перенесена в собор во Имя Живоначальной Троицы. Моровое поветрие прекратилось. С тех пор Русская Церковь установила 16/29 июля праздник в честь Чирской иконы Божией Матери в воспоминание о великих чудесах и знамениях и прекращении морового поветрия.

В память перенесения святой иконы в Псков в 1470 году в Старо-Знаменском девичьем монастыре был построен Знаменский храм. В настоящее время чудотворная икона находится в Свято-Троицком Кафедральном Соборе города Пскова. Особенностью Чирской иконы является то, что она имеет изображения с двух сторон: на лицевой стороне ее изображена Божия Матерь с Предвечным Младенцем на руках, а на обороте — евангелист Лука и преподобный Феодосий Печерский. С обеих сторон откосы обрамления расписаны ликами святых, пишет «Азбука веры».