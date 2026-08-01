Реставрация храма XVIII века завершена в Псково-Печерском монастыре

В Псково-Печерском монастыре подписан акт приемки выполненных работ по реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Лазаревская церковь» (1792-1800 годов), сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Укреплены и отреставрированы стены и фундаменты. Проведены новые инженерные коммуникации, в том числе - электрика. Оборудованы современные санитарные зоны, установлена вентиляционная система здания.

Восстановление архитектурного облика здания выполнено на опорный период н. XX в.

Масштабная реставрация осуществлена впервые и способствовала не только сохранению памятника, но и возвращению утраченного архитектурного облика северной части нижней площадки монастыря, отметили специалисты.

Выполнено восстановление исторических входов.

Воссоздана каменная кирпичная ограда, отреставрированы арочные ворота.

Восстановлены два деревянных остекленных тамбура. Заменены все оконные и дверные заполнения. Отреставрированы кровля, дымники на трубах, купол с золотыми звездами, крест.

Выполнены работы по устройству гидроизоляции, дренажу и консервации каменных стен с историческим бутово-валунным фундаментом в древних подклетах храма.

Отреставрированы росписи стен, приведен в порядок иконостас.

Воссозданы по историческим аналогам двери из дуба, резные элементы тамбуров, фактура штукатурки, выполненная «под рукавичку».

Выполнены отделочные работы внутри подклетов, проведены инженерные коммуникации, заменены окна и двери, установлена вентиляция, устроены полы из плитки, установлены и подключены осветительные приборы, устроен козырек над входом в подклеты со стороны хозяйственного двора. В помещениях по переработке размещено оборудование и батареи отопительной системы.

Реставрационные работы по проекту завершены в полном объеме. Объект передан пользователю.