 
Церковь

Реставрация храма XVIII века завершена в Псково-Печерском монастыре

0

В Псково-Печерском монастыре подписан акт приемки выполненных работ по реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Лазаревская церковь» (1792-1800 годов), сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Укреплены и отреставрированы стены и фундаменты. Проведены новые инженерные коммуникации, в том числе - электрика. Оборудованы современные санитарные зоны, установлена вентиляционная система здания. 

Восстановление архитектурного облика здания выполнено на опорный период н. XX в.

Масштабная реставрация осуществлена впервые и способствовала не только сохранению памятника, но и возвращению утраченного архитектурного облика северной части нижней площадки монастыря, отметили специалисты. 

Выполнено восстановление исторических входов.

Воссоздана каменная кирпичная ограда, отреставрированы арочные ворота.

Восстановлены два деревянных остекленных тамбура. Заменены все оконные и дверные заполнения. Отреставрированы кровля, дымники на трубах, купол с золотыми звездами, крест. 

 

Выполнены работы по устройству гидроизоляции, дренажу и консервации каменных стен с историческим бутово-валунным фундаментом в древних подклетах храма.

Отреставрированы росписи стен, приведен в порядок иконостас.

Воссозданы по историческим аналогам двери из дуба, резные элементы тамбуров, фактура штукатурки, выполненная «под рукавичку».

Выполнены отделочные работы внутри подклетов, проведены инженерные коммуникации, заменены окна и двери, установлена вентиляция, устроены полы из плитки, установлены и подключены осветительные приборы, устроен козырек над входом в подклеты со стороны хозяйственного двора. В помещениях по переработке размещено оборудование и батареи отопительной системы.

Реставрационные работы по проекту завершены в полном объеме. Объект передан пользователю.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026