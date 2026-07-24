Александр Козловский: княгиня Ольга — пример мудрости, твёрдости духа и верности Отечеству

Торжественный молебен в День памяти Святой равноапостольной княгини Ольги прошел в Псковском Кремле в Свято-Троицком кафедральном соборе. Имя княгини, небесной покровительницы Псковской земли, неразрывно связано с историей этих мест, которые, согласно преданию, являются ее родиной. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram-канал

«Мудрая правительница, первая принявшая христианство, она во многом подготовила духовную основу для будущего Крещения Руси. Через века княгиня Ольга остается для нас примером твердости духа, мудрости, верности своему Отечеству и православной вере», — отметил депутат.

Александр Козловский также пожелал, чтобы небесное покровительство Святой равноапостольной княгини Ольги помогало Псковской области сохранять традиции, историческую память и духовную силу, а в каждом доме царили мир, согласие и любовь.

Напомним, торжественное открытие I ежегодного фестиваля «Ольгин град: у истоков Святой Руси» состоялось у стен Свято-Троицкого кафедрального собора сегодня, 24 июля, в День памяти Святой равноапостольной княгини Ольги.