Учебный процесс в новом кадетском корпусе в Пскове может начаться в 2027 году

Старт учебному процессу в кадетском корпусе, который строится на базе бывшего здания духовной семинарии в Пскове, могут дать в 2027 году. Об этом рассказал митрополит Псковский и Порховский Матфей в эфире программы «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Планируется, что обучаться будут порядка 200 мальчиков. Пока возраст определен, начиная с 7-го класса. Посмотрим, если будут возможности, может быть, даже и с 5-ти лет сделаем. Там предполагается обычная образовательная программа по федеральному стандарту средней школы плюс компонент, который необходим для будущих офицеров. Мы будем ориентировать ребят на поступление в военные вузы. Возможно, из их среды появятся будущие военные священники. Православный компонент будет присутствовать. Так как это частное образовательное учреждение, будут в полной мере представлены церковные дисциплины, необходимые для кругозора будущего православного воина. Начало учебного процесса, мы надеемся, будет в 2027 году», – заявил митрополит Матфей.

В корпусе сейчас ведутся монтажные и демонтажные работы на площади порядка пяти тысяч квадратных метров. Главная задача обучения, по словам владыки, – это воспитание хорошего гражданина, готового служить церкви и Отечеству.

«Понятно, работа большая, больше пяти тысяч квадратных метров площадь. Сейчас проект дорабатывается в процессе. Пока ведутся демонтажные работы, происходит демонтаж старых деревянных и устройство новых железобетонных перекрытий. Работа идет полным ходом. Финансирование идет за счет частных благотворителей, которые не живут в Псковской области. Они пожелали помочь, чтобы восстановить историческую справедливость. Задача кадетского корпуса – воспитать хорошего гражданина, прежде всего, который послужит на благо и церкви, и Отечества», – заключил митрополит.