Росгвардия будет дежурить на крещенских купаниях в Псковской области

В управлении Росгвардии по Псковской области прошло заседание оперативного штаба, на котором обсудили вопросы обеспечения общественной безопасности во время мероприятий, посвящённых празднику Крещения Господня, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Сотрудники ОМОН «Кром» Росгвардии будут дежурить в местах проведения праздничных мероприятий и традиционных крещенских купаний для оперативного реагирования на возможные происшествия.

Экипажи вневедомственной охраны изменят маршруты патрулирования и приблизят их к церквям и специально оборудованным иорданям.

Руководство ведомства призывают жителей и гостей региона с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам безопасности.

Напомним, в Пскове купель оборудуют у Мирожского монастыря.

В Великих Луках местом для купаний в честь православного праздника Крещения Господня выбрали акваторию реки Ловать в районе лодочной станции в парке развлечений «Луки-Парк» на Краснофлотской набережной.

Места для крещенских купаний в регионе оборудуют сотрудники МЧС.