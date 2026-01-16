 
Церковь

Росгвардия будет дежурить на крещенских купаниях в Псковской области

0

В управлении Росгвардии по Псковской области прошло заседание оперативного штаба, на котором обсудили вопросы обеспечения общественной безопасности во время мероприятий, посвящённых празднику Крещения Господня, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Сотрудники ОМОН «Кром» Росгвардии будут дежурить в местах проведения праздничных мероприятий и традиционных крещенских купаний для оперативного реагирования на возможные происшествия.

Экипажи вневедомственной охраны изменят маршруты патрулирования и приблизят их к церквям и специально оборудованным иорданям.

Руководство ведомства призывают жителей и гостей региона с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам безопасности.

Напомним, в Пскове купель оборудуют у Мирожского монастыря. 

В Великих Луках местом для купаний в честь православного праздника Крещения Господня выбрали акваторию реки Ловать в районе лодочной станции в парке развлечений «Луки-Парк» на Краснофлотской набережной.

Места для крещенских купаний в регионе оборудуют сотрудники МЧС. 

Прокомментировать
Сюжет

Крещение Господне в Псковской области-2026

Только в шести местах для крещенских купаний в Псковской области вода соответствует СанПиН

Определены места для купания в Крещение в Псковской области

Росгвардия будет дежурить на крещенских купаниях в Псковской области

Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026