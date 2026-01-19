 
Церковь

Более тысячи человек окунулись в крещенские купели Псковского округа

0

Традиционные крещенские купания на территории Псковского муниципального округа проходят при полном обеспечении безопасности и с высоким участием жителей. В настоящий момент в организованных местах уже окунулось свыше одной тысячи человек, сообщила глава округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

По словам главы, крещенские купания в Псковском муниципальном округе проходят организованно и без происшествий. Представители МЧС России по Псковской области, полиции, медики, специалисты от территориальных отделов администрации продолжают дежурить в двух специально оборудованных локациях: в Камно у церкви Георгия Победоносца и в Крыпецком монастыре. 

«Впервые за практику крещенских купаний в этих местах при помощи военнослужащих дивизии организованы палатки для обогрева участников», — отметила Наталья Федорова.

Вечером в Крещенский сочельник, который пришелся на выходной день, в купаниях приняло участие большое число людей, были даже небольшие очереди к купелям. В сам праздник, с учетом рабочего дня, желающих несколько меньше.

Тем не менее, как отметила глава муниципалитета, люди подходят к окунанию в купель ответственно, без нарушения общественного порядка и норм поведения. В настоящее время в купаниях в организованных местах на территории Псковского округа поучаствовали свыше одной тысячи человек.

 
«От души благодарю специалистов всех задействованных в организации крещенских купаний служб и ведомств за четкую и слаженную совместную работу!», – поблагодарила Наталья Федорова.

Смотрите также

В крещенских мероприятиях в Псковской области приняли участие более 7 тысяч человек

0

Прокомментировать
Сюжет

Крещение Господне в Псковской области-2026

Псковский музей рассказал об истории и символах иконографии праздника Крещения

Более тысячи человек окунулись в крещенские купели Псковского округа

Епископ Варнава и Армен Мнацаканян провели праздник Крещения вместе
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026