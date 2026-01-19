Более тысячи человек окунулись в крещенские купели Псковского округа

Традиционные крещенские купания на территории Псковского муниципального округа проходят при полном обеспечении безопасности и с высоким участием жителей. В настоящий момент в организованных местах уже окунулось свыше одной тысячи человек, сообщила глава округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

По словам главы, крещенские купания в Псковском муниципальном округе проходят организованно и без происшествий. Представители МЧС России по Псковской области, полиции, медики, специалисты от территориальных отделов администрации продолжают дежурить в двух специально оборудованных локациях: в Камно у церкви Георгия Победоносца и в Крыпецком монастыре.

«Впервые за практику крещенских купаний в этих местах при помощи военнослужащих дивизии организованы палатки для обогрева участников», — отметила Наталья Федорова.

Вечером в Крещенский сочельник, который пришелся на выходной день, в купаниях приняло участие большое число людей, были даже небольшие очереди к купелям. В сам праздник, с учетом рабочего дня, желающих несколько меньше.

Тем не менее, как отметила глава муниципалитета, люди подходят к окунанию в купель ответственно, без нарушения общественного порядка и норм поведения. В настоящее время в купаниях в организованных местах на территории Псковского округа поучаствовали свыше одной тысячи человек.