Псковский музей рассказал об истории и символах иконографии праздника Крещения

Крещение Господне, или Богоявление отмечается христианами 19 января. Этот праздник установлен в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Предтечей. Второе название праздника, Богоявление, дано в память о чуде, которое произошло в этот день. Во время Крещения были явлены три Лица Святой Троицы. Об истории и символах иконографии Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Первые изображения сцены Крещения датируются III-IV веками. Центром всех композиций является фигура Иисуса Христа в водах Иордана и стоящий рядом на берегу Иоанн Предтеча, который крестит Спасителя. Со временем иконография этого праздника значительно усложнилась.

Несмотря на то, что главным источником иконографии Крещения являлось Евангелие, образы Богоявления содержали элементы, заимствованные из античных изобразительных приемом, в сцены Крещения художники помещали персонификацию реки Иордан в виде человеческой фигуры. Иногда это две мужские фигуры, потому что два потока Иор и Дан сливаются в одну реку.

На фреске «Крещение Господне» (XII века) Спасо-Преображенского собора река Иордан представлена в виде маленькой человеческой фигурки у ног Христа. В правой руке Иордана кувшин, наполняющий водой русло реки, а левой рукой он принимает благословение Христа.

