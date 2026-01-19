Епископ Варнава и Армен Мнацаканян провели праздник Крещения вместе

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян провел праздник Крещения Господня в своем избирательном округе №9. Как сообщил сам политик на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», он провел день в кругу «хороших и мудрых людей», включая епископа Великолукского и Невельского Варнаву.

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Желаю вам, уважаемые друзья, доброго здоровья, крепости сил душевных и физических, мира и благополучиявам и вашим семьям!», - отметил Армен Мнацаканян.