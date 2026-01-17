Священник уточнил, что можно и нельзя делать с крещенской водой

Cвятую крещенскую воду можно пить и окроплять ею жилье, но традиции умываться или поливать больные места нет, также не стоит выливать ее в канализацию, рассказал руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков.

В Русской православной церкви 19 января встречают Крещение Господне или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне, поэтому отпраздновать Богоявление верующие смогут уже на вечернем богослужении 18 января – в крещенский сочельник.

И 18, и 19 января в храмах совершают великое водоосвящение: такую святую воду принято называть крещенской. Верующие, как правило, набирают ее с собой: считается, что она не портится и особенно помогает в болезнях. Также существуют церковная традиция освящать водоемы и народная традиция крещенских «купаний» – то есть троекратного погружения в иордань – вырубленную в виде креста прорубь.

«Нет никакой разницы между водой, освященной 18 или 19 января, - она вся называется Крещенской или Богоявленской. По характеру молитв, которые произносятся во время чина освящения, эта вода имеет особую благодатную силу. Крещенская вода имеет и особое значение для верующих даже по сравнению с "обычной" святой водой. Но используется и та, и другая вода одинаково», - сказал отец Александр Волков.

По его словам, если обычной водой утоляют жажду, то святой водой подкрепляют как физические, так и духовные силы.

«Мы верим, что святая вода помогает нам преодолевать наши страсти, немощи и укрепляет нас в вере и в благочестии. По традиции мы пьем эту воду натощак – неважно, глоток или целую кружку, при этом читаем молитву на принятие святой воды. Но в особых случаях, болезнях, ее можно пить и не натощак. Также есть традиция окроплять этой водой помещения, например, дом или место работы. Обыкновенно, когда мы кропим водой места нашей жизни, то читаем или поем тропарь праздника Крещения Господня: «во Иордане крещающуся Тебе, Господи…», - рассказал священник.

Вместе с тем, отметил он, некоторые действия со святой водой не соответствуют традиции Церкви. «Например, не поливают святой водой больные места. Если человек себя плохо чувствует, или ему предстоит в жизни испытание, операция, поездка, лучше с молитвой выпить святой воды. Нет традиции умываться святой водой – ничего плохого не случится, но такого "ритуала" нет», - рассказал Волков.

Также он посоветовал с осторожностью пить воду, набранную в открытых водоемах. «Конечно, когда мы освящаем воду в открытых водоёмах, она тоже становится святой, однако ее химический и биологический состав не меняется, и если вода не очень хорошего качества, это может соответствующим образом отразится на человеке. В храмах обычно освящают водопроводную воду, - лучше набирать ее, а не воду из открытых водоёмов», - отметил Волков.

В целом, добавил он, относиться к святой воде надо как к святыне – с благоговением. «Обычно эту воду набирают на год вперед, до следующего праздника Крещения. Если она осталась, ее можно пить и дальше или смешать с новой. При необходимости выливать лучше в землю, например, полить цветочки, но не туда, где могут ходить в туалет животные. Нельзя выливать воду в попираемые места, места общего пользования, например, в канализацию, на улицу или в лужу», - заключил священник.

Согласно Евангелию, Иоанн Креститель проповедовал о грядущем появлении Спасителя, для подготовки к которому призывал людей покаяться. После исповедования грехов он троекратно погружал людей в воду. Это крещение (слово происходит от греческого «баптисмос», что означает «погружение в воду», то есть омовение или очищение) еще называют «крещением покаяния». «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие небесное», - говорит Предтеча (Евангелие от Матфея), пишет РИА Новости.

Когда тридцатилетний Иисус Христос, безгрешный Сын Божий, пришел на Иордан, Иоанн заявил, что ему самому надо бы креститься у Иисуса. На что Спаситель призвал его «исполнить всякую правду», то есть поступить как должно и совершить это крещение. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение!», - пишет евангелист Лука. Отсюда и второе название праздника – Богоявление, ведь православные христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын, Святой Дух.