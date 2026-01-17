 
Церковь

Состоялся традиционный ежемесячный крестный ход вокруг Пскова

0

Традиционный ежемесячный крестный ход вокруг города Пскова прошел 16 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

В январе крестным ходом прошли прихожане Свято-Троицкого кафедрального собора во главе с настоятелем иереем Александром Короплясовым.

Первую остановку крестоходцы сделали на подворье Собора – в бывшем Свято-Пантелеимоновом (Дальнем) монастыре, где в домовом храме великомученика Пантелеимона Целителя был совершен молебен Господу Богу, а затем, у памятного Креста – заупокойная лития.

 

Следующие остановки и молебны были совершены у памятника Псковским десантникам 6-й роты в Черехе, в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии (в Крестах), а также на горе Соколихе у памятника святому князю Александру Невскому с дружиной. Последней остановкой крестоходцев стал новый храм святых Новомучеников и исповедников Церкви Русской.

