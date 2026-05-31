 
Церковь

В Псковском кремле отметили праздник Святой Троицы

0

День Святой Троицы торжественно отметили в стенах Псковского кремля сегодня, 31 мая. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе Псковского музея‑заповедника. 

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Праздник открылся выступлением детского фольклорного коллектива «Звонница». Артисты представили гостям музыкальное представление «Сказка о рыбаке и рыбке», которое задало торжественный тон всему мероприятию.

Для любителей истории организовали сборную экскурсию под названием «Псковский кром — Дом Святой Троицы». Участники экскурсии узнали о богатой истории Псковского крома и его духовной связи с праздником, а также смогли по‑новому взглянуть на знакомые архитектурные памятники.

Юные гости и их родители особенно оценили активные развлечения. Стрельцы Кремля совместно с проектом «Скобариада» провели для детей уличные игры и забавы — ребята с радостью участвовали в старинных забавах и узнавали о традициях прошлых веков.

 

Творческая часть программы была представлена музейными мастер‑классами. Дети и взрослые могли попробовать свои силы в росписи деревянных ложек и создании аппликаций с костюмами народов России. 

Особую ценность для ценителей искусства представила лекция члена Союза художников Аркадия Филинова. Живописец подробно рассказал об особенностях изображения Троицы в псковской иконописной традиции XV–XVII веков, проиллюстрировав рассказ примерами и раскрыв тонкости художественного языка псковских мастеров.

«Поздравляем всех со светлым праздником Святой Троицы!» — обратились к гостям представители музея-заповедника.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026