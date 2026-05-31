В Псковском кремле отметили праздник Святой Троицы

День Святой Троицы торжественно отметили в стенах Псковского кремля сегодня, 31 мая. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе Псковского музея‑заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Праздник открылся выступлением детского фольклорного коллектива «Звонница». Артисты представили гостям музыкальное представление «Сказка о рыбаке и рыбке», которое задало торжественный тон всему мероприятию.

Для любителей истории организовали сборную экскурсию под названием «Псковский кром — Дом Святой Троицы». Участники экскурсии узнали о богатой истории Псковского крома и его духовной связи с праздником, а также смогли по‑новому взглянуть на знакомые архитектурные памятники.

Юные гости и их родители особенно оценили активные развлечения. Стрельцы Кремля совместно с проектом «Скобариада» провели для детей уличные игры и забавы — ребята с радостью участвовали в старинных забавах и узнавали о традициях прошлых веков.

Творческая часть программы была представлена музейными мастер‑классами. Дети и взрослые могли попробовать свои силы в росписи деревянных ложек и создании аппликаций с костюмами народов России.

Особую ценность для ценителей искусства представила лекция члена Союза художников Аркадия Филинова. Живописец подробно рассказал об особенностях изображения Троицы в псковской иконописной традиции XV–XVII веков, проиллюстрировав рассказ примерами и раскрыв тонкости художественного языка псковских мастеров.

«Поздравляем всех со светлым праздником Святой Троицы!» — обратились к гостям представители музея-заповедника.