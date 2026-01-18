Великое освящение воды прошло в храме Богоявления Господня в Пскове

18 января в Крещенский сочельник, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил божественную литургию и великое освящение воды в храме Богоявления Господня (с Запсковья) города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Матвей Елисеев

Митрополиту сослужили: благочинный Псковского городского округа протоиерей Андрей Большанин, настоятель храма Богоявления Господня (с Запсковья) протоиерей Виктор Кулев, насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Анатолий (Подолян), клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Кирилл Быков. Диаконский чин возглавил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова диакон Антоний Кармазин.

Песнопения литургии исполнил архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За праздничным богослужением молились прихожане храма и православные псковичи.