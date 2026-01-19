Крещение в мороз: как ВИПы отметили праздник

В условиях настоящих крещенских морозов православные верующие Псковской области отметили один из главных церковных праздников - Крещение Господне. Несмотря на холод, традиционные купели были организованы по всей стране, а участие в обряде приняли как федеральные, так и местные официальные лица. Кто-то лично окунулся в прорубь, кто-то обеспечивал безопасность мероприятий, а некоторые предпочли духовное участие - через молитву и слова поддержки.

В этом году, когда установились настоящие крещенские морозы, президент Владимир Путин вновь совершил обряд омовения в проруби, подтвердив личное участие в одном из важнейших православных таинств.

«Крещение для него, как и для всех православных, которые работают в Кремле, - это большой праздник», - отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что что участие в таинстве остается глубоко личным выбором.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, как сообщалось в ряде российских и белорусских СМИ, также совершил крещенское омовение - в сопровождении своей собаки Умки. Фотографии и видео с участием шпица во время купания вызвали широкий резонанс в соцсетях.

Видео: Пул Первого

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал поздравление с праздником. Он пожелал жителям «света, чистоты и согласия», «крепкого здоровья, мира, тепла и Божьей помощи во всех делах».

В качестве иллюстрации к посту он выбрал изображение псковской иконы «Богоявление - Крещение» XVI века из погоста Камно, хранящейся в фондах Псковского музея-заповедника, - тем самым подчеркнув историческую и культурную глубину праздника.

Глава Пскова Борис Елкин не участвовал в купании, но обеспечил информационную и организационную поддержку: в своем посте он сообщил, что традиционная купель на реке Великой готова, освящена и безопасна. Он напомнил, что спасатели и медики дежурят на месте, а время для омовения - с 22:00 до 02:00 в Крещенский сочельник и с 10:00 до 17:00 в день праздника. Елкин также поздравил горожан, пожелав «душевной чистоты и Божьего благословения».

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев лично окунулся в городскую купель. На своей странице в соцсетях он разместил видео с обряда и поздравил земляков, пожелав «духовного укрепления, тепла и любви в семьях» - особенно ценных в морозный день.

В Псковской области обряд омовения совершил и исполняющий обязанности представителя МИД России в регионе Валентин Сазонов. Он выбрал для купания Никандрову пустынь и опубликовал фотографии с места события, подчеркнув духовную значимость праздника.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян, отметил праздник в своём избирательном округе № 9. В поздравлении он подчеркнул, что провёл день в кругу «хороших и мудрых людей», включая епископа Великолукского и Невельского Варнаву. Акцент в своем посте он сделал на духовной атмосфере праздника и пожелал землякам «доброго здоровья, крепости сил душевных и физических, мира и благополучия».

Депутат Псковского областного Собрания от КПРФ Дмитрий Михайлов совершил омовение в Крыпецком монастыре. Он назвал крещенские купания «частью русских народных традиций», приносящей «положительные эмоции и заряд бодрости на целый год», особенно в «непростой, трудный выборный год».

Региональный координатор ЛДПР, также депутат облсобрания Антон Минаков опубликовал фото из храма, где ставил свечу, и направил землякам поздравление, в котором подчеркнул значение веры, надежды и семейных ценностей в день Крещения.

Глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова приняла участие в открытии купели на озере Тоболенец. В своем выступлении она напомнила о духовном смысле праздника - «очищении, покаянии и молитве за ближних» - и рассказала, что после омовения самые отважные могут согреться горячим чаем и бесплатно посетить баню.

Настоящие крещенские морозы в этом году лишь усилили символику праздника: преодоление холода стало актом не только физической, но и духовной стойкости. Участие официальных лиц - от президента до глав муниципалитетов - показало, что традиции живы не благодаря погоде, а благодаря людям, которые их хранят.

Ксения Журавкова