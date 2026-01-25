В Псково-Печерском монастыре паломница из Саратова получила чудесное исцеление у мощей святой Татианы

Об удивительном случае исцеления у мощей святой мученицы Татианы рассказала паломница из Саратова Татьяна Кубанкина. Во время поездки в Псков женщина получила сильный ожог ладони, но чудесным образом исцелилась у мощей своей небесной покровительницы, сообщили в Псково-Печерском монастыре.

Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram

Как вспоминает Татьяна Кубанкина, несколько лет назад она приехала в составе паломнической группы в Псков и, проживая в студенческом общежитии, случайно приложила правую ладонь к раскаленной электрической плите. Получив сильнейший ожог с волдырями, она могла пользоваться рукой лишь с помощью подруг.

«У меня хватило сил выключить плиту и прийти к себе в комнату, где мне оказали первую помощь: смазали руку кремом "Малавтилин". Боль постепенно немного утихла. Наутро мы поехали в Камно, купались в святых источниках, во всем помогали мои верные подруги, так как я правой рукой ничего делать не могла», — вспоминает паломница.

На следующий день группа отправилась в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь на службу в Михайловском соборе. Из-за боли и страха задеть руку в толпе Татьяна Кубанкина даже забыла о главной цели поездки — поклониться мощи святой мученицы Татианы. Напомнили ей о святыне случайно встретившиеся у храма девушки с буклетом.

«Забыв про свои ожоги, я устремляюсь в храм и каким-то чудным образом пробираюсь к ковчежцу с десницей», — делится паломница.

Сразу после молитвы и прикладывания к мощам, выходя из собора, она ощутила необычное движение в обожженной ладони.

«Ощущения, что как-будто кожа смещается под действием каких-то подкожных нитей, что-то шевелится на ладони, трансформируется… На бегу поднимаю ладонь к глазам и... на полном ходу резко останавливаюсь, пораженная увиденным. Ожоги на моей ладони исчезают на глазах: пузыри сворачиваются, переходя в красноту, краснота светлеет, кожа приобретает нормальный цвет», — вспоминает Татьяна Кубанкина

К моменту возвращения к группе от тяжелого ожога осталось лишь небольшое безболезненное пятнышко. Свидетелями чудесного исцеления стали все паломники, сопровождавшие женщину.

«Вот такая удивительная история, произошла со мной. Дома у меня стоит старая икона святой мученицы Татианы, доставшаяся мне по наследству от моей бабушки, также крещеной с именем Татиана», — резюмировала паломница.