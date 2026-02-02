 
Церковь

Образу Богородицы «Феодоровская» в Пскове поклонились более 12 тысяч человек

Завершилось пребывание чудотворного образа Пресвятой Богородицы «Феодоровская» в Псковской епархии. За три дня поклониться иконе в кафедральный собор пришло более 12 тысяч человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии. 

Напомним, с 30 января по 1 февраля в Пскове пребывал древний чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Феодоровская» из города Костромы.

Торжественную встречу Феодоровской иконы Божией Матери в Свято-Троицком кафедральном соборе возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей. Во время пребывания святыни в Пскове каждый час духовенство и прихожане храмов епархии совершали молебен с акафистным пением Матери Божией.

