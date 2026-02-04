В Псково‑Печерском монастыре завершена реставрация Лазаревской церкви

В Свято‑Успенском Псково‑Печерском монастыре успешно завершена масштабная реставрация Лазаревской церкви с больничными покоями. В настоящее время идёт приёмка работ и исполнительной документации, после чего объект будет передан монастырю. Об этом сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Видео: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Реставрация, проведённая впервые за всю историю памятника, позволила не только сохранить уникальный архитектурный объект, но и вернуть ему исторический облик.

В ходе предпроектных исследований специалисты сделали важные открытия, уточнившие историю церкви. В рамках работ была выполнена гидроизоляция и гидроусиление фундаментов, что обеспечило защиту от подтоплений, а также укреплены стены подклетов, на которых построено здание. Специалисты заменили кровлю, полы, оконные и дверные заполнения, отреставрировали купол и крест. Кроме того, было проведено благоустройство территории вокруг храма.

Особую историческую ценность представляет тот факт, что после пожара 1848 года, уничтожившего дом настоятеля, монастырская больничная палата при храме была приспособлена под временный настоятельский дом.

На протяжении последних десятилетий в церкви регулярно совершались богослужения и читалась Неусыпаемая Псалтирь.