 
Церковь

Старший звонарь Сретенского монастыря проведет в Пскове мастер-класс

0

Открытый урок по колокольному звону от старшего звонаря Сретенского мужского монастыря, храма во имя Живоначальной Троицы и Введенского храма у Салтыкова моста, сотрудника коллектива звонарей Московского кремля Дмитрия Менькова состоится 6 февраля на колокольне храма Покрова Пресвятой Богородицы (от Торгу) на подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии. 

Фото: Псковская епархия

Организаторы приглашают всех желающих (дети до 12 лет – в сопровождении взрослых) узнать про традиционные звоны Руси, историю их возникновения, познакомиться с традицией звонов Московского кремля, а также послушать интересные звоны и попробовать позвонить самим.

Место встречи — придел Никольского храма (знакомство и краткое предисловие к мастер-классу), затем — колокольня Покровского храма.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026