Старший звонарь Сретенского монастыря проведет в Пскове мастер-класс

Открытый урок по колокольному звону от старшего звонаря Сретенского мужского монастыря, храма во имя Живоначальной Троицы и Введенского храма у Салтыкова моста, сотрудника коллектива звонарей Московского кремля Дмитрия Менькова состоится 6 февраля на колокольне храма Покрова Пресвятой Богородицы (от Торгу) на подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Организаторы приглашают всех желающих (дети до 12 лет – в сопровождении взрослых) узнать про традиционные звоны Руси, историю их возникновения, познакомиться с традицией звонов Московского кремля, а также послушать интересные звоны и попробовать позвонить самим.

Место встречи — придел Никольского храма (знакомство и краткое предисловие к мастер-классу), затем — колокольня Покровского храма.