 
Церковь

В Себеже состоялся крестный ход к часовне Казанской иконы Богородицы на святом источнике

0

21 июля крестным ходом себежане прошли к часовне Казанской иконы Пресвятой Богородицы, построенной на святом источнике, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Фото: Великолукская епархия

Благочинный Невельского церковного округа, настоятель храма Святой Троицы города Себеж иерей Василий Нетреба и клирик храма иерей Николай Михайлов совершили малое водосвятие и славление Богородице.

 

В проповеди отец Василий поздравил собравшихся с праздником, напомнил об особенной объединяющей роли Казанского образа Богородицы для православных и обратил внимание на то, что если не вести бой с самим собой, приходится вести его с кем‑нибудь другим. Он призвал строже относиться к себе и добрее — к ближнему.

День памяти явления иконы Божией Матери в Казани отмечали 21 июля. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026