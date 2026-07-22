В Себеже состоялся крестный ход к часовне Казанской иконы Богородицы на святом источнике

21 июля крестным ходом себежане прошли к часовне Казанской иконы Пресвятой Богородицы, построенной на святом источнике, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Фото: Великолукская епархия

Благочинный Невельского церковного округа, настоятель храма Святой Троицы города Себеж иерей Василий Нетреба и клирик храма иерей Николай Михайлов совершили малое водосвятие и славление Богородице.

В проповеди отец Василий поздравил собравшихся с праздником, напомнил об особенной объединяющей роли Казанского образа Богородицы для православных и обратил внимание на то, что если не вести бой с самим собой, приходится вести его с кем‑нибудь другим. Он призвал строже относиться к себе и добрее — к ближнему.

День памяти явления иконы Божией Матери в Казани отмечали 21 июля.